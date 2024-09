Amadeus debutta sul NOVE con una serata evento dal titolo “Suzuki Music Party 2024“. L’evento musicale, ideato dal conduttore, si è svolto il 17 settembre presso l’Allianz Cloud di Milano con la partecipazione di 20 ospiti e cantanti di spicco della musica italiana che hanno presentato in anteprima un loro brano inedito. Scopriamo di chi si tratta e la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti.

Suzuki Music Party 2024 di Amadeus, tutti i cantanti ed artisti ospiti

Per il suo debutto sul NOVE, Amadeus è ripartito dalla musica con il “Suzuki Music Party 2024“, un evento co-condotto con Ilenia Pastorelli dall’Allianz Cloud di Milano. Sul palcoscenico si sono alternati 20 artisti e cantanti della musica italiana. Un concertone che ha visto ogni singolo artista ospite presentare un brano inedito in anteprima assoluta. Una sorta di Sanremo 2.0 quello pensato ed ideato da Amadeus che per l’occasione ha coinvolto mostri sacri della musica italiana come Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia, ma anche nuove leve della musica come Mecna, Bigmama, Baby Gang e Tredici Pietro. Spazio anche a grandi nomi della musica attuale: da Emma Marrone a Lazza, da Anna a Tananai, da Paola & Chiara ad Achille Lauro fino a Francesca Michielin e il ritorno di Benji & Fede.

Una serata di grande musica con gli artisti che hanno presentato 15 brani inediti, alcuni anche con duetti e collaborazioni per la gioia dei fan.

Suzuki Music Party 2024, la scaletta delle canzoni

Scaletta di Suzuki Music Party 2024 con l’ordine di uscita degli ospiti e i titoli delle canzoni inedite presentate in anteprima il 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano.