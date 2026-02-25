La scaletta e le canzoni della seconda serata di Sanremo 2026 – mercoledì 25 febbraio: cantanti, ospiti, orario e ordine di uscita

La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata. Questa sera, mercoledì 25 febbraio 2026, ascolteremo 15 delle canzoni in gara. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della seconda serata.

Scaletta Sanremo 2026: seconda serata del 25 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita

Carlo Conti e Laura Pausini con i co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lilo sono pronti per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 trasmessa dalle ore 20:40 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Sul palcoscenico 15 dei 30 artisti big in gara che, questa sera, saranno votati solo dalla giuria delle radio e dal televoto.

A fine serata sarà comunicata la classifica provvisoria con la TOP FIVE, ossia le 5 canzoni più votate. Durante la puntata spazio anche alle semifinali delle Nuove Proposte con due scontri diretti tra Angelica Bove, il trio Blind, El Ma & Soniko, Mazzariello e Nicolò Filippucci.

Scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, 25 febbraio

Ecco di seguito l’ordine di uscita dei 15 big cantanti in gara a Sanremo 2026. Scopriamo la lista dei cantanti che si esibiranno durante la seconda serata di Sanremo 2026 sul placo del Teatro Ariston. Ricordiamo che la scaletta è suscettibile di variazioni.

  1. Bambole di pezza
  2. Chiello
  3. Dargen D’Amico
  4. Ditodellapiaga
  5. Elettra Lamborghini
  6. Enrico Nigiotti
  7. Ermal Meta
  8. Fedez e Masini
  9. Fulminacci
  10. J-AX
  11. LDA e Aka7ven
  12. Levante
  13. Nayt
  14. Patty Pravo
  15. Tommaso Paradiso

Seconda serata Sanremo 2026: Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo co-conduttori e gli ospiti

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 sul palcoscenico arrivano tre co-conduttori: l’attrice Pilar Fogliati, il cantautore Achille Lauro e il comico ed attore Lillo.

Ma passiamo agli ospiti: questa sera le campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e i due atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. In collegamento dal Suzuki Stage, invece, c’è Bresh, mentre dalla Costa Toscana ritroviamo Max Pezzali.

Sanremo 2026: la scaletta della seconda serata del 25 febbraio con gli orari

