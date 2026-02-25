La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata. Questa sera, mercoledì 25 febbraio 2026, ascolteremo 15 delle canzoni in gara. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della seconda serata.

Carlo Conti e Laura Pausini con i co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lilo sono pronti per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 trasmessa dalle ore 20:40 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Sul palcoscenico 15 dei 30 artisti big in gara che, questa sera, saranno votati solo dalla giuria delle radio e dal televoto.

A fine serata sarà comunicata la classifica provvisoria con la TOP FIVE, ossia le 5 canzoni più votate. Durante la puntata spazio anche alle semifinali delle Nuove Proposte con due scontri diretti tra Angelica Bove, il trio Blind, El Ma & Soniko, Mazzariello e Nicolò Filippucci.

Scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, 25 febbraio

Ecco di seguito l’ordine di uscita dei 15 big cantanti in gara a Sanremo 2026. Scopriamo la lista dei cantanti che si esibiranno durante la seconda serata di Sanremo 2026 sul placo del Teatro Ariston. Ricordiamo che la scaletta è suscettibile di variazioni.

Bambole di pezza Chiello Dargen D’Amico Ditodellapiaga Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Ermal Meta Fedez e Masini Fulminacci J-AX LDA e Aka7ven Levante Nayt Patty Pravo Tommaso Paradiso

Seconda serata Sanremo 2026: Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo co-conduttori e gli ospiti

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 sul palcoscenico arrivano tre co-conduttori: l’attrice Pilar Fogliati, il cantautore Achille Lauro e il comico ed attore Lillo.

Ma passiamo agli ospiti: questa sera le campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e i due atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. In collegamento dal Suzuki Stage, invece, c’è Bresh, mentre dalla Costa Toscana ritroviamo Max Pezzali.

Sanremo 2026: la scaletta della seconda serata del 25 febbraio con gli orari

