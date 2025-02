Dopo il grandissimo successo di ascolti della prime due serate, la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con la terza serata. Questa sera, giovedì 13 febbraio 2025 appuntamento con la gara delle Nuove Proposte che decreterà il vincitore tra Alex Swyse e Settembre. Non solo, spazio alle altre 14 canzoni in gara. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della terza serata.

Scaletta Sanremo 2025: terza serata dell’8 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita

Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Sono loro le co-conduttrici accanto a Carlo Conti della terza serata del Festival di Sanremo 2025 trasmessa, giovedì 13 febbraio, dalle ore 20.35 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Sul palcoscenico 14 artisti big in gara che, anche questa sera, saranno votati dalla giuria delle radio e dal televoto. A fine serata sarà comunicata la classifica provvisoria con la TOP FIVE, le 5 canzoni più votate come sempre in ordine sparso.

Da segnalare anche la proclamazione del vincitore della categoria Giovani – Nuove Proposte. La sfida è tra Alex Swyse e Settembre: chi vincerà?

Scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025, 13 febbraio

Ecco di seguito l’ordine di ingresso dei 14 big cantanti in gara.

Clara – Febbre Brunori Sas – L’albero delle noci Sarah Toscano – Amarcord Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore Joan Thiele – Eco Shablo feat Guè, Joshua, Tormento – La mia parola Noemi – Se t’innamori muori Olly – Balorda nostalgia Coma_Cose – Cuoricini Modà – Non ti dimentico Tony Effe – Damme ‘na mano Irama – Lentamente Francesco Gabbani – Viva la vita Gaia – Chiamo io chiami tu

Terza serata Sanremo 2025: co-conduttrice e gli ospiti

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2025 arrivano sul palcoscenico Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa come co-conduttrici accanto ad Carlo Conti.

Ma passiamo agli ospiti della terza serata: attesissimi i Duran Duran, il celebre gruppo di Simon Le Bon che arrivano al Festival per la quinta volta. Tra gli ospiti anche Edoardo Bennato, Dario D’Ambrosi e gli attori del Teatro Patologico. Spazio poi ad Iva Zanicchi che riceve il Premio alla Carriera regalando un’esibizione con un medley dei suoi successi. Ospite del Suzuki Stage: Ermal Meta.

Sanremo 2025: la scaletta della terza serata con gli orari

+++ in aggiornamento +++