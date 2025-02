Dopo il grandissimo successo di ascolti della prime tre serate, la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 prosegue verso l’attesissima finale di sabato. Questa sera, venerdì 14 febbraio 2025 appuntamento con la serata delle cover e dei duetti. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della quarta serata.

Scaletta stasera a Sanremo 2025: quarta serata del 14 febbraio, elenco cantanti, duetti, ospiti e ordine di uscita

Carlo Conti con Geppi Cucciari e Mahmood sono i conduttori della quarta serata del Festival di Sanremo 2025 in onda venerdì 14 febbraio, dalle ore 20.35 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Questa sera sul palcoscenico si esibiranno tutti i 29 cantanti big in gara con cover e duetti.

Ad accompagnarli grandi nomi della musica italiana ed internazionale per una serata che si preannuncia una grande festa in musica. Tutti i big saranno votati e, a fine serata, sarà proclamata la canzone vincitrice. A votare: la sala stampa, giuria della radio e televoto da casa.

Ecco di seguito l’ordine di ingresso dei 29 big cantanti in gara della quarta serata di Sanremo.

Scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2024, 14 febbraio

L’ordine di uscita dei 29 big in gara con i cantanti:

Rose Villain con Chiello “Fiori di rosa e fiori di pesco” Modà con Francesco Renga “Angelo” Clara con Il Volo “The sound of silence” Noemi e Tony Effe “Tutto il resto è noia” Francesca Michielin e Rkomi “La nuova stella di Broadway” Lucio Corsi con Topo Gigio “Nel blu dipinto di blu” Serena Brancale con Alessandra Amoroso “If I ain’t got you” Irama con Arisa “Say Something” Gaia con Toquihno “La voglia e la pazzia” The Kolors con Sal Da Vinci “Rossetto e caffè” Marcella Bella con Twin Violins “L’emozione non ha voce” Rocco Hunt con Clementino “Yes I know my way” Francesco Gabbani con Tricarico “Io sono Francesco” Giorgia con Annalisa “Skyfall” Simone Cristicchi con Amara “La cura” Sarah Toscano con Ofenbach “Overdrive” Coma_Cose con Johnson Righeira “L’estate sta finendo” Joan Thiele con Frah Quintale “Che cosa c’è” Olly Con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band “Il pescatore” Elodie e Achille Lauro “A mano a mano”/“Folle città” Massimo Ranieri con Neri Per Caso “Quando” Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga “Un tempo piccolo” Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino “L’anno che verrà” Fedez Con Marco Masini “Bella stronza” Bresh con Cristiano De André “Crêuza de mä” Shablo Ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa “Amor de mi vida”/“Aspettando il sole”

Quarta serata Sanremo 2025: co-conduttrice e gli ospiti

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025 arrivano sul palcoscenico Geppi Cucciari e Mahmood come co-conduttrici accanto a Carlo Conti. Ma passiamo agli ospiti della quarta serata: ad aprire Roberto Benigni, l’attore e regista Premio Oscar con “La vita e bella”. E ancora: Paolo Kessisoglu e la figlia Lunitta.

A Piazza Colombo questa sera ospiti Benji & Fede.

Sanremo 2025: la scaletta della quarta serata con gli orari

20:44 – ANNUNCIO GEPPI CUCCIARI

20:45 – INGRESSO CARLO CONTI E ROBERTO BENIGNI

21:05 – CARLO CONTI PRESENTA I 29 CANTANTI IN GARA CON CODICE TELEVOTO

21:09 – 1° Cantante – ROSE VILLAIN CON CHIELLO

21:15 – INGRESSO MAHMOOD

Pubblicità

21:23 – 2° Cantante – MODA’ CON FRANCESCO RENGA

21:29 – INGRESSO GEPPI CUCCIARI

21:32 – 3° Cantante – CLARA CON IL VOLO

21:38 – 4° Cantante – NOEMI E TONY EFFE

21:44 – 5° Cantante – FRANCESCA MICHIELIN E RKOMI

Pubblicità

21:56 – 6° Cantante – LUCIO CORSI E TOPO GIGIO

22:01 – MOMENTO GEPPI CUCCIARI

22:04 – 7° Cantante – SERENA BRANCALE CON ALESSANDRA AMOROSO

22:10 – MOMENTO TIM

22:12 – 8° Cantante – IRAMA CON ARISA

22:18 – 9° Cantante – GAIA CON TOQUIHNO

Pubblicità

22:29 – 10° Cantante – THE KOLORS CON SAL DA VINCI

22:35 – SUZUKI STAGE CON BENJI & FEDE

22:41 – 11° Cantante – MARCELLA BELLA CON TWIN VIOLINS

22:47 – 12° Cantante – ROCCO HUNT CON CLEMENTINO

Pubblicità

22:58 – CARLO CONTI RICORDA I CODICI DEL TELEVOTO

23:00 – MAHMOOD

23:08 – 13° Cantante – FRANCESCO GABBANI E TRICARICO

23:15 – INGRESSO GEPPI CUCCIARI

23:18 – 14° Cantante – GIORGIA E ANNALISA

23:24 – 15° Cantante – SIMONE CRISTICCHI E AMARA

Pubblicità

23:35 – 16° Cantante – SARAH TOSCANO E OFENBACH

23:41 – 17° Cantante – COMA_COSE CON JOHNSON RIGHEIRA

23:47 – 18° Cantante – JOAN THIELE E FRAH QUINTALE

23:55 – TG1 DELLA SERA

23:57 – 19° Cantante – OLLY E GORAN BREGOVIC

00:03 – 20° Cantante – ELODIE E ACHILLE LAURO

00:09 – SPOT LIGURIA

00:10 – 21° Cantante – MASSIMO RANIERI E NERI PER CASO

00:16 – 22° Cantante – WILLIE PEYOTE CON TIROMANCINO E DITONELLAPIAGA

Pubblicità

00:27 – 23° Cantante – BRUNORI SAS CON RICCARDO SINIGALLIA E DIMARTINO

00:33 – 24° Cantante – FEDEZ E MARCO MASINI

00:39 – 25° Cantante – BRESH E CRISTIANO DE ANDRE’

Pubblicità

00:50 – 26° Cantante – SHABLO FT. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO CON NEFFA

00:56 – INGRESSO PAOLO KESSISOGLU E LA FIGLIA LUNITTA

01:02 – STOP AL TELEVOTO

01:03 – COLLEGAMENTO DOPOFESTIVAL

Pubblicità

01:11 – COLLEGAMENTO RAI RADIO2

01:12 – CLASSIFICA COVER DALLA 10A POSIZIONE ALLA 1A

01:20 – FINE

La scaletta è suscettibile di variazioni.