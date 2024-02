Dopo il grandissimo successo di ascolti della prime tre serate, la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 prosegue verso l’attesissima finale di sabato. Questa sera, venerdì 9 febbraio 2024 appuntamento con la serata delle cover e dei duetti. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della quarta serata.

Scaletta stasera a Sanremo 2024: quarta serata del 9 febbraio, elenco cantanti, duetti, ospiti e ordine di uscita

Amadeus e Lorella Cuccarini sono i conduttori della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 in onda venerdì 9 febbraio, dalle ore 20.35 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Questa sera sul palcoscenico si esibiranno tutti i 30 cantanti big in gara con cover e duetti. Ad accompagnarli grandi nomi della musica italiana ed internazionale per una serata che si preannuncia una grande festa in musica. Tutti i big saranno votati e, a fine serata, sarà proclamata la canzone vincitrice. A votare: la sala stampa, giuria della radio e televoto da casa.

Ecco di seguito l’ordine di ingresso dei 30 big cantanti in gara della quarta serata di Sanremo.

Scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2024, 9 febbraio

L’ordine di uscita dei 30 big in gara con i cantanti ospiti:

Sangiovanni con Aitana Annalisa con La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia Rose Villain con Gianna Nannini Gazzelle con Fulminacci The Kolors con Umberto Tozzi Alfa con Roberto Vecchioni Bnkr44 con Pino D’Angiò Irama con Riccardo Cocciante Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani Santi Francesi con Skin Ricchi e Poveri con Paola e Chiara Ghali con Ratchopper Clara con Ivana Spagna e il Coro di Voci bianche del Teatro Reggio di Torino Loredana Bertè con Venerus Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma Alessandra Amoroso con i Boomdabash Dargen D’Amico con Babel Nova Orchestra Mahmood con i Tenores di Bitti Mr. Rain con Gemelli Diversi Negramaro con Malika Ayane Emma con Bresh Il Volo con Stef Burns Diodato con Jack Savoretti La Sad con Donatella Rettore Il Tre con Fabrizio Moro BigMama con Gaia, Sissi e La Niña Maninni con Ermal Meta Fred De Palma con Eiffel 65 Renga e Nek

Quarta serata Sanremo 2024: co-conduttrice e gli ospiti

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024 arriva sul palcoscenico Lorella Cuccaini come co-conduttrice accanto ad Amadeus. Per la conduttrice e showgirl si tratta della seconda partecipazione: nel 1993, infatti, è stata accanto a Pippo Baudo.

Ma passiamo agli ospiti della quarta serata: il campione di MotoGP Francesco Bagnaia, le attrici Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci protagoniste del film “Volare” prossimamente nelle sale cinematografiche.

A Piazza Colombo questa sera ospite Arisa, mentre ad intrattenere il pubblico di Costa Smeralda il grandissimo ritorno di Gigi D’Agostino.

