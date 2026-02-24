Sayf canta Tu mi piaci tanto a Sanremo 2026. Chi è l’artista, cosa sappiamo di lui e della canzone? Ecco il testo e il significato del brano oltre alcune news su Sayf che ci aiutano a conoscerlo meglio e ad apprezzare maggiormente il suo approdo sul palco dell’Ariston per il Festival della canzone italiana condotto da Carlo Conti.

Sayf canta Tu mi piaci tanto: il testo del brano in gara a Sanremo 2026

Ecco il testo del brano Tu mi piaci tanto:

“Tu, figlio di un muratore

L’Emilia che si allaga

E la Liguria pure

E intanto che si ride

E che si fa l’amore

Le tue tasse vanno spese

In un hotel a ore

Io,

Amando a modo mio

Ho sbagliato tante cose

E tante mode non le seguo

Io,

Amando a modo mio

Avrei voluto darti

Meno cuore, amore mio

E allora

Corri contro il tempo

Che il denaro non ti aspetta

E cosa vuoi che sia la fretta

Su una macchina che scheggia

E non mi vedrai alla finestra

A farti una serenata

Perché il mondo non si ferma

Ma non ho fiato più

Rallenta

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro

L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo

Il cielo è azzurro, e il pomeriggio

Se ci armate, noi non partiamo

E come ha detto un imprenditore

“L’Italia è il paese che amo”

Amore, amore mio

Che paura di venir capito

In questa fase di tirocinio

Tenco è morto qui vicino

Non temere, amore mio

Farò meglio per nostro figlio

Schiaccerò quelli degli altri

Così giocherà da solo

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

Ho fatto una canzonetta

È un fiore su una camionetta

E le botte delle piazze

Le dimentichiamo

Ho fatto una canzonetta

Spero che non vi spaventi

Che possiamo ripartire

Tutti a mano, a mano

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto”.

Il significato del brano di Sayf

Quale è il significato del brano Tu mi piaci tanto di Sayf? Il testo non rispecchia la semplice canzone d’amore a cui tutti potrebbero pensare in un primo momento. L’artista ironizza sulle contraddizioni del nostro Paese con citazioni e riferimenti alla storia dell’Italia. Sayf parla del mondo di oggi.

Vengono citati: Cannavaro, la malavita, le proteste di piazza e una celebre frase di un noto imprenditore che non viene citato con nome e cognome ma che si può facilmente riconoscere.

Possiamo pertanto dire che il brano parla di attualità e di un vissuto personale dell’artista che parla in prima persona delle sue esperienze: di ciò che ha visto e sentito.

Chi è Sayf?

Chi è Sayf? Il suo vero nome è Adam Sayf Viacava. Nato a Genova il 23 marzo del 1999, prima di diventare il rapper e cantautore italo-tunisino pronto a salire sul palco dell’Ariston, ha fatto il panettiere. La sua focaccia con il formaggio è davvero strepitosa, tanto che se ne vanta sempre. D’altronde un panettiere ligure non può non saper fare la focaccia.

Dal 2019 è uno degli artisti più ascoltati. Nel 2025 ha pubblicato l’EP dal titolo Se Dio Vuole, che contiene collaborazioni con artisti come Rhove, Ele A e Sethu. A farlo salire agli onori della cronaca è stato soprattutto il brano “Sto bene al mare” con Marco Mengoni e Rkomi.

La serata cover e duetti a Sanremo 2026

Con chi duetterà a Sanremo 2026 durante la serata del venerdì? Sayf canterà Hit the road Jack con Mario Biondi e Alex Britti.