L’agenzia dello spettacolo italiano più divertente di sempre sta per riaprire i battenti. Dal 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su Now arriva la terza stagione di Call My Agent Prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), la serie, remake del cult francese Dix pour cent, continua a raccontare con ironia e affetto il mondo dello spettacolo italiano ed è pronta a farci divertire con 6 nuovi episodi. Diretta da Simone Spada e scritta da Federico Baccomo con Tommaso Renzoni e Camilla Buizza, la serie è prodotta da Sky Studios e Palomar. Accanto alle guest star, tornano i protagonisti che il pubblico ha imparato a conoscere: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Paola Buratto e Kaze.

“Call My Agent 3”, intervista esclusiva a Sara Lazzaro

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Sara Lazzaro. L’attrice ha raccontato cosa succederà a Monica, il suo personaggio: “In questa terza stagione si esplorerà il mondo emotivo di Monica, la sua parte più romantica. Verranno messe in discussione tantissime cose, i rapporti. E’ una stagione in cui Monica è molto più morbida e vulnerabile”. Guest di un episodio Luca Argentero con cui Sara Lazzaro ha girato Doc, la fiction Rai campione di ascolti. Le abbiamo chiesto se interpretando Agnese nella serie Rai le sia capitato che le persone confondessero l’attrice con il personaggio: “Mi è successo spesso che le persone mi si avvicinassero per chiedere consigli medici, è capitato in particolare quando viaggiavo. Le persone con la scusa dell’autografo mi parlavano poi dei loro problemi di salute. Di mio stavo ad ascoltare ma poi gli ricordavo che ero una dottoressa per finta. Questo però ti fa capire come questi personaggi siano entrati nella vita delle persone”.

Sara Lazzaro ha poi fatto il nome di alcune guest che vorrebbe vedere nella prossima stagione di Call My Agent: “Nanni Moretti sarebbe interessante come guest. E poi dopo Marinelli direi Alessandro Borghi”.