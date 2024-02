Dal successo di Ballando con le Stelle al NOVE. Teo Mammucari è protagonista in prima serata con il suo ultimo show teatrale dal titolo “Sarà capitato anche a voi“. Uno show tutto da ridere in cui racconta una vita vissuta sempre di corsa.

Sarà capitato anche a voi di Teo Mammucari sul NOVE

Giovedì 1 febbraio 2024 dalle ore 21.25 sul NOVE va in onda “Sarà capitato anche a voi“, lo show teatrale di successo con protagonista Teo Mammucari. Dopo aver indossato per diversi anni l’abito da Iena nel popolare programma di inchiesta di Italia 1 e dopo circa un anno dall’addio a Mediaset, il conduttore televisivo, attore e cantante di successo arriva sul NOVE. Un’occasione davvero speciale visto che il canale televisivo italiano privato edito da Discovery Italia trasmette in prima serata il suo ultimo show teatrale dal titolo “Sarà capitato anche a voi”, in cui racconta una vita vissuta sempre di corsa

Showman dai mille volti, Mammucari in questo spettacolo si domanda “Perché capitano tutte a me?”. Del resto sarà capitato a tutti noi di trovarci in una strada senza uscita e di perdere la bussola. Un momento di stordimento da cui si può uscire spostando il punto di vista. Ed è quello che Mammucari fa nel suo show: attraverso la sua verve comica di artista, ma anche di uomo, affrontare alcune grandi tematiche del nostro vivere.

Teo Mammucari perchè ha lasciato Mediaset?

“Sarà capitato anche a voi” è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Teo Mammuccari e prodotto da Spettacoli Pro. Si tratta di uno show della durata di un’ora e mezzo in cui si ride tanto, ma si riflette sulla vita e su come sia importante a volte cambiare prospettiva. Uno show “interattivo” in cui il pubblico è protagonista fino alla fine e gli spettatori potranno interagire con l’artista in modo davvero originale. Proprio Mammucari ha spiegato così il suo show: “grazie a questo spettacolo si attraversano gli anni e le esperienze vissute che finiscono sempre per farci ridere, ma anche per confrontarci con il vissuto degli altri. Le risate del pubblico confermano le convinzioni rimaste senza risposta, solo per non pensare. Sono risate amare che liberano i conflitti irrisolti, regalandoci verità nascoste che a volte non vogliamo vedere. Portare la verità in scena per me è come entrare nelle case e nel cuore di tutti“.

Per Mammucari è l’inizio di una nuova era professionale? Il conduttore e attore dopo tanti anni ha deciso di lasciare Mediaset e il ruolo di Iena e giudice di Tu si que vales. A spiegare il perchè stata proprio lui: “ho avuto il coraggio di lasciare Mediaset, Le Iene e Tu sì que vales. Quanti lo farebbero? Eppure qualcuno pensa che io sia stato mandato via. No, non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 anni“. Una scelta legata alla volontà di sperimentare e fare cose nuove alla ricerca di nuovi stimoli. Nessun problema con l’Ad Pier Silvio Berlusconi su cui ha detto: “gli devo solo dire grazie. Non ho mai avuto problemi, mai un litigio in studio in 25 anni di carriera“.