La settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è ai nastri di partenza e monta la curiosità sui cantanti in gara. Fra questi ci sarà anche il duo Santi Francesi, una delle realtà più promettenti dell’attuale panorama musicale italiano.

Dopo aver emozionato la platea dell’Ariston e gli spettatori a casa lo scorso anno con il brano Occhi tristi tra i giovani, stavolta i Santi Francesi saranno in corsa per la vittoria tra i big. Presenteranno la canzone L’amore in bocca: vediamo qual è il testo e cosa significa.

Dai talent alla kermesse canora più importante d’Italia: i Santi Francesi cantano “L’amore in bocca” a Sanremo 2024

Dai talent a Sanremo il passo è breve. E’ stato così, almeno, per i Santi Francesi, duo musicale pop già tra i concorrenti di Amici di Maria De Filippi e poi vincitori di X Factor 2022. In origine erano in tre e si chiamavano The Jab ma poi, perso un “pezzo”, hanno cambiato nome ed oggi sono fra i cantanti emergenti più originali del nostro Paese.

Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese, piemontesi entrambi, si sono guadagnati un posto fra i big a Sanremo 2024, dove presenteranno L’amore in bocca.

L’amore in bocca: testo e significato

L’amore in bocca è il titolo del brano con cui i Santi Francesi proveranno a vincere il Festival di Sanremo 2024.

Il testo è piuttosto sensuale ed esplicito e riguarda le sensazioni positive e bellissime che l’amore lascia addosso dopo averlo provato, tanto da non vedere l’ora di riassaporarlo di nuovo.

Staremo a vedere come L’amore in bocca si piazzerà nell’ambito della gara e, soprattutto, se diventerà una hit di successo anche a kermesse terminata.

Intanto, questo è il testo del brano (di A. De Santis – M. L. Francese – C. Del Bono – A. De Santis – M. L.Francese – A. Filippelli – D. Bestonzo

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Taiga/Gorilla Publishing Milano):

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani

Ma tu già lo sai

Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

E intanto la tua luce sorge

Forte

Brucia la mia pelle

A volte

Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

(Mi hai lasciato con l’amore in bocca)

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Sono le ultime gocce di pioggia.