Tutto pronto per il secondo ed ultimo appuntamento di Sanremo Top 2026, il programma condotto da Carlo Conti che prosegue il viaggio tra classifiche e performance degli artisti in gara durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo Top 2026, i cantanti di stasera 14 marzo 2026

Stasera, sabato 14 marzo 2026, torna Sanremo Top in prima serata su Rai1 con il secondo ed ultimo appuntamento presentato da Carlo Conti. Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana, che ha registrato il 20% di share, prosegue il viaggio tra classifiche e performance dei 30 big che hanno partecipato alla 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Durante il programma programma, trasmesso in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, verranno verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio delle 30 canzoni in gara a Sanremo 2026.

La musica di Sanremo 2026 torna al centro con protagonisti tutti i big in gara più i due finalisti della Nuove Proposte che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival. Tra i cantanti ospiti previsti nella scaletta non poteva mancare Sal Da Vinci che ha trionfato con la canzone “Per sempre si” al Festival di Sanremo 2026. Non solo, oltre a Carlo Conti ci saranno: Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi che commenteranno e sveleranno curiosità e aneddoti. Infine a completare il cast anche Nino Frassica con il suo “FestiVallo” nel corso delle due serate di Sanremo Top.

Il successo social di Sanremo

Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, Sanremo Top è lo “spin off” di un’edizione del Festival capace di lasciare un segno importante nei risultati televisivi e digitali.

Il Festival di Sanremo 2026 ha registrato ottimi ascolti risultando la quarta migliore edizione degli ultimi 30 anni. Un successo che è stato in parte anche social e digitale con numeri davvero da record. Dati alla mano i contenuti social legati al festival hanno generato 1,8 miliardi di video views con una crescita di oltre 300% tra la prima e l’ultima serata.

Tra le piattaforme di maggior successo c’è Tiktok che registra il 70% delle fruizione social con 84 milioni di views nella finale. Altissimo il sentiment con oltre l’82,2%. Le visualizzazioni digital registrano i 34 milioni con oltre 4 milioni di ore di fruizione. Ottimi ascolti anche in tv con una media del 63% di telespettatori e un picco dell’82% nella finale. serata. Da segnalare la forte la presenza dei giovani: 82,4% di share tra i 15–24 anni, e oltre il 74% tra i 4–14 anni.