La prima puntata di Sanremo Giovani in onda martedì 11 novembre, condotta da Gianluca Gazzoli, si è chiusa con i primi tre artisti che passano alla semifinale. A superare il turno sono state Antonia, Cmqmartina e La Messa. A valutare le esibizioni è stata la commissione musicale formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai “giurati non in onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a La Messa

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva La Messa. “Sono felicissima, è stato totalmente inaspettato. Ora potrei cantare per due ore di seguito, prima invece avevo un’ansia pazzesca”, ha dichiarato. L’artista ha poi parlato del brano “Maria“: “Maria è un po’ un’unione della canzone pop italiana alla tech-house. Il brano parla di una storia d’amore tra Antonio e Maria. Lui è innamorato, lei invece non tanto. Nulla di autobiografico però”. Come Serena Brancale, anche lei fa un abile uso dell’elettronica con l’uso di un pad: “Sul palco di solito ho la consolle, non riesco a stare senza qualcosa”.

La Messa ha collaborato con Tormento che proprio lo scorso anno era in gara tra i big a Sanremo con Joshua e Guè: “La collaborazione tra noi è nata per caso, ci siamo conosciuti ad una festa tramite amici comuni. Quando ha sentito la traccia si è gasato tantissimo. In vista di Sanremo mi ha consigliato di divertirmi, mi ha detto che ci vorrebbe un Gue che la butta sempre in caciara. Non ce l’avevo a questo giro ma me lo sono immaginato”. In conclusione dell’intervista, La Messa ci ha rivelato cosa si aspetta da questa esperienza: “Mi piacerebbe arrivare al pubblico per poi incontrare più persone possibili sotto i palchi”. Tra gli artisti con i quali gli piacerebbe lavorare in futuro c’è Tiziano Ferro: “Se mi ascolta, sono qui”.