Emozioni e sorprese nella prima puntata di Sanremo Giovani 2025, in onda su Raidue martedì 11 novembre e condotto da Gianluca Gazzoli. Il talent è un’opportunità unica per i giovani cantanti emergenti di accedere al prestigioso palco del Teatro Ariston. Alla direzione artistica, Carlo Conti, affiancato dalla Commissione Musicale composta da Ema Stockolma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai “giurati fuori onda” Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time, e lo stesso Conti.

Sanremo Giovani 2025, intervista a Cmqmartina

Tra i semifinalisti della prima puntata Cmqmartina che con il suo brano “Radio Erotika” è riuscita a stupire la giuria. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva al termine della prima puntata. “Sono molto emozionata e anche soddisfatta. Tra l’altro sono orgogliosa per il fatto che a vincere siano state tre donne”, ha dichiarato.

Per lei non è la prima volta in un talent musicale. Aveva già partecipato a X-Factor: “E’ stata per me una scuola importante, mi ha permesso di imparare tante cose in poco tempo. Sono molto grata a quell’esperienza”, ha ammesso.

Radio Erotika è il brano che Cmqmartina ha portato a Sanremo Giovani: “E’ un brano che ho scritto pensando a questo contesto. Ho voluto però mantenere la mia identità come artista, senza snaturarmi. Mi sono divertita tanto a scrivere questo pezzo”. Due sono le donne importanti nella sua vita, la mamma e la nonna: “Mia nonna è stata molto felice. All’inizio aveva capito che sarei stata in gara tra i big ma poi le ho spiegato che non era proprio così”.

Una delle caratteristiche di Cmqmartina sono i suoi tatuaggi realizzati nel corso degli anni e che vanno a creare interessanti disegni su braccia e gambe. Tra questi ce ne mostra uno con la scritta Mamma: “Sono tatuaggi che ho fatto da sola, a tutti sono molto legata ma c’è uno in particolare che ho fatto sul ginocchio. E’ stato uno dei primi, l’ho fatto apposta per farla arrabbiare e ci sono riuscita”.