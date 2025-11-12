Antonia Nocca è la prima semifinalista di Sanremo Giovani 2025. L’ex allieva di Amici è riuscita a vincere la prima manche contro Joseph. Antonia ha conquistato il pubblico con la sua intensa interpretazione di “Luoghi perduti”, scegliendo di esibirsi senza l’uso dell’autotune. La sua voce autentica e la forte presenza scenica hanno emozionato la platea. La giuria, colpita dalla purezza dell’esecuzione, le ha riservato commenti entusiasti.

Sanremo Giovani 2025, intervista ad Antonia Nocca

Al termine della puntata di Sanremo Giovani, noi di SuperGuida TV, presenti in studio, l’abbiamo video intervistata in esclusiva raccogliendo le sue emozioni dopo aver appreso che era passata alla semifinale: “Sono contentissima e spero che il pubblico abbia percepito l’emozione che ho provato mentre cantavo. Sono sempre grata”.

Antonia ha poi parlato del brano “Luoghi perduti” e di cosa rappresenta per lei: “E’ un brano che rappresenta quella che sono io in questo momento della mia vita, il cambiamento radicale che ho scelto di fare per inseguire questo sogno”. Al di là della vittoria, Antonia ci ha confidato cosa si aspetta da questa esperienza: “Mi aspetto sempre di dare il meglio di me, di migliorare, di dare il massimo”.

Proprio un anno fa, Antonia Nocca era entrata nella scuola di Amici. Un’esperienza importante che l’ha forgiata e resa più forte: “La scuola di Amici mi ha lasciato degli ottimi insegnamenti a livello tecnico e questa non è una cosa scontata né da sottovalutare. Ho fatto un percorso molto intenso e importante che mi ha permesso di esibirmi per la prima volta davanti ad un pubblico e su uno dei palchi televisivi più importanti”. In vista della partecipazione a Sanremo Giovani, le abbiamo chiesto se abbia sentito Maria De Filippi ma Antonia risponde: “Non ci siamo sentite”.

E chissà che Antonia a Sanremo Giovani non si trovi a sfidare in semifinale Senza Cri con cui ha da poco ufficializzato la relazione: “In generale la competizione non la avverto perché competo solo con me stessa. Sono contenta che ci sia Cri in gara perché la sua canzone è davvero incredibile, ho già detto che è la mia preferita. Se lo merita davvero tanto e spero che possa andare il più avanti possibile”.

Ad Amici, Antonia aveva detto più volte che di sentirsi bloccata dai giudizi e dalle critiche. Ai nostri microfoni, la cantante ha dichiarato: “Non ho mai detto di avere paura dei giudizi. La prima cosa importante è tener conto del giudizio che si ha su di sé stessi e poi fidarsi delle persone che si amano perché diranno sempre la verità”.