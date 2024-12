Sono dodici i semifinalisti di Sanremo Giovani che sognano di calcare il palco dell’Ariston. Dopo le quattro puntate di eliminatorie, in semifinale passeranno il turno solo sei di loro. Vediamo insieme di chi si tratta e quando andrà in onda la semifinale e la finale.

Semifinalisti Sanremo Giovani: passeranno in finale solo sei cantanti

Dopo quattro puntate del Talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2025, sono stati ufficializzati i 12 cantanti che si sfideranno in semifinale. I 12 protagonisti canteranno i loro singoli martedì 10 dicembre 2024 in seconda serata su Rai2. La serata sarà condotta da Alessandro Cattelan su Rai 2 e andrà in onda simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli.

A passare il turno saranno però solo in sei che nella finale del 18 dicembre 2024, in diretta e in prima serata su Rai 1, si contenderanno i posti per Sanremo insieme a 2 giovani di Area Sanremo selezionati dalla Commissionale musicale. Degli 8 artisti, si passerà ai quattro che saliranno sul palco dell’Ariston nel 2025.

A scegliere i 12 semifinalisti è stata una Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Chi sono i 12 rimasti in gara

Nella prima puntata del talent condotto ogni martedì in seconda serata da Alessandro Cattelan hanno passato il turno Grelmos, Mazzariello, Mew, mentre nella seconda Selmi, Settembre e Tancredi. Nella terza invece Alex Wyse, Arianna Rozzo, Bosnia e nella quarta Vale Lp e Lil Jolie, Angelica Bove e

Questi i titoli del brani portati in gara: