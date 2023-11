Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024 Amadeus, ha annunciato i nomi dei primi otto partecipanti a Sanremo Giovani 2023. Al cast dei “Giovani” mancano ancora quattro nomi provenienti dal concorso legato al Festival denominato Area Sanremo. Ecco chi sono i primi otto partecipanti a Sanremo Giovani 2023.

Sanremo Giovani 2023, i primi 8 finalisti: ecco chi sono

Dopo le audizioni dal vivo che si sono svolte nella storica sede della radiofonia di Via Asiago a Roma, riservate ai 49 artisti selezionati, la Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024 Amadeus e composta dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, ha scelto i primi 8 finalisti che prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani 2023, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il prossimo 19 dicembre in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play.

Le selezioni

A completare il Cast dei partecipanti a “Sanremo Giovani 2023” ci saranno anche 4 cantanti provenienti dal concorso Area Sanremo. I vincitori di Sanremo Giovani 2023 si esibiranno con un nuovo brano inedito, nella Categoria “big” della 74ª edizione del Festival di Sanremo 2024, sul palco del Teatro Ariston insieme a tanti altri artisti non ancora annunciati da Amadeus dal 6 al 10 febbraio 2024.

Ecco i nomi dei primi otto finalisti si Sanremo Giovani 2023

Gli otto finalisti che hanno passato le selezioni sono: bnkr44 con il grano “Effetti speciali”, l’attrice e cantante Clara con “Boulevard” nota per la serie tv di successo Mare Fuori, direttamente da Twitch arriva GrenBaud con la canzone “Mama”, il cantautore Jacopo Sol con il testo “Cose che non sai”, il cantante Lor3n con il brano “Fiore d’inverno”, i trionfatori della scorsa edizione di “X Factor” Santi Francesi con la canzone “Occhi tristi”, Tancredi con il brano “Perle” che arriva direttamente da “Amici 2021”, e Vale LP con “Stronza” dall’edizione 2021 di X Factor 2021.