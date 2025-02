L’Affare della collana, noto anche come Scandalo della collana, fu una truffa accaduta in Francia negli anni ottanta del secolo XVIII, perpetrata dalla contessa Jeanne de Saint-Rémy de Valois ai danni della regina Maria Antonietta e del cardinale di Rohan. Una faccenda, che riportata ai giorni nostri, potrebbe essere paragonata a quella che in questi giorni ha fatto molto discutere al Festival di Sanremo 2025 grazie alle polemiche incentrate sulla collana indossata da Tony Effe durante una delle serate della kermesse e che è stata fatta togliere all’artista prima di salire sul palco del Teatro Ariston per evitare un caso di pubblicità occulta.

Sanremo: quanto costa la collana di Tony Effe? E quella di Achille Lauro?

Prima di salire sul palco del Festival di Sanremo durante la terza serata, Tony Effe aveva previsto di indossare una collana di Tiffany&Co., della collezione HardWear by Tiffany. All’artista viene fatta togliere la collana che indossa perchè troppo riconoscibile.

Il cantante ha raccontato l’accaduto al DopoFestival, sfogando la sua rabbia. La Rai, attraverso Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, in conferenza stampa, ha chiarito che la scelta di far togliere la collana all’artista è per evitare un caso di pubblicità occulta. Tony Effe, il giorno dopo, durante la serata delle cover ha nuovamente indossato gioielli Tiffany&Co. Il problema della collana lo ha risolto optando per una collana del brand che nel design somiglia a un foulard. È invece realizzata interamente d’oro e costa 50 mila euro. Fa parte della Mesh di Elsa Peretti.

L’artista ha aggiunto anche un’altra creazione della Maison, ma invece di metterla al collo l’ha attaccata ai pantaloni. Si tratta della collana con maglie a gradazione in oro giallo con pavé di diamanti, della Collezione HardWear by Tiffany: è proprio la linea penalizzata dalla Rai nella terza serata. Il gioiello ha un costo di ben 264 mila euro. Il valore totale dei gioielli sfoggiati dal rapper all’Ariston, per il duetto con Elodie, ammonta a 314 mila euro.

Damiano David in Bulgari, Achille Lauro e Clara a Sanremo 2025 con gioielli Damiani

A far discutere in sala stampa non è stata solo la collana di Tony Effe, ma anche quella indossata da Damiano David, ospite durante la seconda serata della kermesse. L’artista ha indossato una splendida creazione di Bulgari.

Altre collane che hanno catturato l’attenzione del pubblico e della stampa sono quelle indossate da Achille Lauro e Clara. Entrambi i modelli sono del marchio Damiani, eccellenza della dell’arte orafa italiana nel mondo. Il modello indossato da Achille Lauro è un pezzo esclusivo dal valore di 300mila euro.