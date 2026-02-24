Il rapper Chiello, nome d’arte di Rocco Modello, 26 anni, debutta da solista all’Ariston con il brano “Ti penso sempre”. Una canzone che parla delle pene d’amore, in particolare di relazioni senza lieto fine. Di seguito, ecco il testo e il significato del nuovo brano dell’artista.

Ti penso sempre di Chiello, il testo

Mi piacerebbe dirti che

Non ho pensato a te

È che non riesco a svegliarmi

E sapere che oramai non ci sei

Poi questo fottuto letto

Che non mi sembra fatto per due

Avevi detto che ero l’unico

Ed io ci avevo quasi creduto

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Pensi sia stato uno sbaglio

Venire sotto casa tua

Non ho trovato il coraggio

Di dirti quello che ho fatto

Ma almeno non ti ho detto una bugia

Una bugia

A cosa serve il tuo odio

Se la colpa è solo tua

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Quindi amarsi a cosa serve?

Se finiamo per odiarci

Quanto tempo che si perde

A dirsi ti amo e dopo addio

Pensi sia stato uno sbaglio

Lasciami sciogliere nell’agonia

Non meritavo uno schiaffo

Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia

Lasciami sciogliere nell’agonia

Nell’agonia

Se ti rivedo ti

Chiello canta “Ti penso sempre”, il significato del brano

Chiello arriva sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ti penso sempre.” La canzone vanta la collaborazione, sia nel testo che nella musica, di Tommaso Ottomano, regista e co-autore anche di Lucio Corsi.

Il brano parla di un amore finito male, di un letto ormai vuoto, sottolineando la volontà di disinnamorarsi che si scontra con la frustrazione di chi viene lasciato. “Quindi amarsi a cosa serve? Se finiamo per odiarci” canta Chiello dando voce a quella rabbia e quel dolore che può accompagnare una rottura.

Presentando il pezzo a Sanremo, il rapper ha detto: “È una canzone che parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa”.

La prima volta da solista di Chiello al Festival di Sanremo

Il giovane cantante fa il suo debutto da solista sul palco del prestigioso Festival di Sanremo. Ma non era la prima volta per Chiello al Festival. L’anno scorso aveva infatti partecipato come ospite alla serata delle cover, con il brano Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti, in duetto con la cantante in gara Rose Villain.

Ma con Ti penso sempre, l’artista segna un esordio da solista, che lo allontana momentaneamente dal rap, genere che lo ha reso noto, avvicinandolo maggiormente a una dimensione più cantautoriale.

Con “Ti penso sempre” quindi, Chiello porta una canzone struggente e malinconica, dove amore e odio si mescolano continuamente, lasciando un vuoto difficile da colmare.