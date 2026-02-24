Fulminacci è in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Dopo la partecipazione nel 2021 tra i Campioni con il brano “Santa Marinella”, il giovane artista torna a esibirsi sul palco del Teatro Ariston con “Stupida Sfortuna”. Di seguito, ecco il testo e il significato della canzone.

“Stupida sfortuna” di Fulminacci – il testo

Ti troverò dentro a una foto

Sotto l’acqua mentre nuoto

Nella sabbia e nel cemento

Dentro un cinema all’aperto

Come un’allucinazione

In mezzo a tutte le persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Classifiche e Sanremi

Taxi treni aerei

E se mi stai ancora cercando

Sono dove stavo ieri

Ho solo più pensieri

Un po’ meno fiducia

E qualche buona scusa

Ma pensa un po’

Stupida stupida stupida sfortuna

Tu come stai

Gelida gelida gelida paura

Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada

Continuo a perdere le chiavi di casa

Ma pensa un po’

Vado di corsa e resto indietro

E soffia il vento della metro

Tra le piastrelle colorate

E le rovine sotto a un vetro

C’è un manifesto col tuo nome

In mezzo a un fiume di persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Semafori e cantieri

Pianeti e buchi neri

E dai facciamo i seri

Ma pensa un po’

Stupida stupida stupida sfortuna

Tu come stai

Gelida gelida gelida paura

Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada

Continuo a perdere le chiavi di casa

E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi

Di primavere e poi di nuovo rami spogli

Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli

Ci credi o no?

Stupida stupida stupida sfortuna

Gelida gelida gelida paura

Dopo di te non l’ho più detto a nessuna

Vorrei raggiungerti ma qui c’è troppa notte e poca luna e lo sai

Stupida stupida stupida sfortuna

Che ci penso anche se non ci penso

Gelida gelida gelida paura

Ogni volta che non mi addormento

L’infinito a me mi fa spavento

Come il cielo come il mare aperto

Stupida sfortuna starò più attento

Fulminacci canta “Stupida sfortuna”, significato della canzone

Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, 28 anni, torna sul palco di Sanremo. La sua “Stupida sfortuna”. La canzone, prodotta da Pietro Paroletti (Golden Years), è nata un’anno e mezzo fa, e ha delle tematiche vagamente autobiografiche. Come ha spiegato lo stesso cantautore, il brano è arrivato dopo la chiusura di una relazione durata circa sette anni. Una fine che, come racconta, non è imputabile solo alla “sfortuna”, descritta in chiave ironica e sfuggente, come se fosse quasi presenza silenziosa, ma a una serie di circostanze che, allineandosi, finiscono per cambiare il corso delle cose.

Come ha detto il cantautore sui social del Festival: “Stupida sfortuna parla di me che cammino di notte e penso a delle cose del passato e spero in delle cose del futuro, e ci sono un po’ di ostacoli da superare”.

Tra ricordi, pensieri ma anche futuro, l’artista sembra sottolineare una volontà di non commettere gli stessi errori e di sperare di avere più fortuna.

Il ritorno di Fulminacci a Sanremo

Dopo cinque anni dalla sua ultima partecipazione, il cantautore romano è pronto a tornare sul palco di Sanremo con “Stupida sfortuna”. Fulminacci canterà infatti a cuore aperto la fine di una relazione, la sua, tra circostanze e momenti sbagliati. Un brano che parla di ricordi, nostalgia, addii e quegli imprevisti che spesso segnano le relazioni.

Ma non porterà solo il suo inedito. L’artista si esibirà anche durante la serata cover con la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani. I due faranno una reinterpretazione del grande classico di Mina, “Parole parole”.