Maria Antonietta & Colombre, nomi d’arte di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, coppia nella vita e in gara a Sanremo, si esibiranno sul palco dell’Ariston. Prima volta per il duo, ma non per Maria Antonietta, al Festival, i due cantautori marchigiani portano il brano “La felicità e basta”. Ecco il testo e il significato della canzone.

La felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre, il testo

È più facile perdonarci,

Se tieni a mente siamo tutti debuttanti.

“Sii te stessa e andrà tutto bene”,

Diceva la supermodella con la pelle splendida.

Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,

E tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.

Da quella chaise longue di pelle bianca

La tua vita non ti stanca.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

Non è così…

(I love you baby)

Non posso arrendermi.

(I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.

È più facile se siamo insieme,

Mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere

E dai pensieri nella testa… “Fare meglio, più convinta!”

Come diceva quella popstar sorridente in Valentino.

E a volte mi sento molto stanca,

E non riesco a tenere la testa alta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

Non è così…

(I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Baby, dall’ansia di un’aspettativa, baby

Scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Baby, dalla tristezza che è infinita, baby

Scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Baby,

Siamo ancora in piedi.

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.

La felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre, il significato

La canzone di Maria Antonietta & Colombre sottolinea il concetto di felicità, inteso come obiettivo da perseguire. “Nella felicità per noi non ci sono condizioni. O, almeno, non dovrebbero esserci. Riflettendoci sopra, non è una gara, non è un premio, ma un diritto di tutti” dichiarano. Risulta però evidente come, nel brano, la felicità non dipenda solo dalle proprie condizioni di vita, sulle quali non sempre abbiamo responsabilità.

“Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli, la colpa non è nostra, non sono i nostri errori, non è così…” canta il duo, come a voler dimostrare che si può essere felici anche con poco, e che il modo in cui si vive la vita a volte non dipenda da noi.

Maria Antonietta & Colombre, la prima volta insieme a Sanremo

La coppia di artisti marchigiani, dalle influenze punk e indie, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo. Non è però la prima volta sul celebre palco per Maria Antonietta. La cantante infatti, nel 2020, ha partecipato alla serata cover duettando con Levante e Francesca Michielin con il brano “Si può dare di più”.

I due hanno scelto un brano dal tema universale, senza però raccontare l’amore. Come dicono a RaiPlay: “Non volevamo arrivare qui con una canzone d’amore, ci piaceva ragionare su una cosa più larga, su qualcosa che riguarda effettivamente tutti. Ogni singolo giorno della tua vita tu hai a che fare con questo problema qua: sono felice? Mi merito di essere felice? Quanto devo impegnarmi per essere felice?

Con “La felicità e basta” Maria Antonietta & Colombre sono pronti quindi a valicare i confini di Sanremo.