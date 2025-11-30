Sanremo 2026 entra nel vivo con l’annuncio dei cantanti in gara da parte del direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Dopo il successo della scorsa edizione targata Conti, anche Sanremo 2026 porterà la firma dell’amatissimo volto di Rai 1. Come di consueto, con la fine del mese di novembre arriva l’attesissimo annuncio della lista dei cantanti in gara alla kermesse canora italiana per eccellenza. Oggi, Domenica 30 novembre 2025, il conduttore collegandosi con il Tg1 ha annunciato i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2026? Ecco di seguito i nomi dei big e l’annuncio di Carlo Conti.

Sanremo 2026, i cantanti in gara: l’annuncio di Carlo Conti in Tv

Sono tanti i nomi e le ipotesi che circolano da mesi sul web in merito ai cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. Solo oggi, domenica 30 novembre 2025 il direttore artistico e conduttore della kermesse Carlo Conti ha reso noto i nomi che prenderanno parte alla manifestazione canora italiana più conosciuta all’estero.

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per esibirsi in gara tra i Big durante la kermesse canora che si terrà da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026 – leggero slittamento rispetto al solito per dare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 – saliranno i seguenti nomi della musica italiana:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez e Marco Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lmanborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta e Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

Le canzoni in gara a Sanremo 2026

Se quella appena annunciata è la lista dei big in gara al Festival di Sanremo 2026, non ci resta che attendere a brave l’annuncio di quelle che saranno le canzoni che ogni singolo artista porterà sul palcoscenico del Teatro Ariston. L’annuncio dei brani in gara alla kermesse canora avrà luogo durante la finale di Sanremo Giovani.

Degli artisti in gara possiamo dire che c’è il grande ritorno di Arisa che torna sul palco con la sua voce inconfondibile. Grande attesa per Tommaso Paradiso, l’artista arriva sul palco con tutta la sua poesia che in questi anni ha contraddistinto il suo periodo musicale. Torna a distanza di un anno anche Serena Brancale, che lo scorso anno ha conquistato tutti con la sua energia indiscussa. Tra i nomi più attesi anche quelli di Enrico Nigiotti e Levante.