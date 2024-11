Quando Carlo Conti annuncia i nomi dei cantanti big che andranno al Festival di Sanremo 2025? È questa la domanda che da mesi molti si pongono e finalmente a questa domanda possiamo dare una risposta.

Sanremo 2025: quando Carlo Conti annuncia i cantanti in gara?

Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025, mantiene la tradizione lanciata dal suo predecessore Amadeus di annuncia in diretta al Tg1 delle 13.30 i nomi dei cantanti big che prenderanno parte al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Finalmente possiamo dire che conosciamo la data del tanto atteso annuncio. Il conduttore, che ha preso parte alla Milano Music Week, ha raccontato che domenica 1 dicembre, durante il TG 1 delle 13.30, svelerà i nomi dei concorrenti di Sanremo 2025. Nella stessa occasione Carlo Conti, in merito al numero di big in gara ha dichiarato che potrebbe aumentare e non essere più 24, come annunciato in precedenza.

Le parole di Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2025 alla Milano Music Week

Tra le novità annunciate c’è quella relativa alla serata delle cover: «La mia intenzione è quella di aumentare il numero dei partecipanti, senza strafare per lasciare il posto al Dopo Festival. I Big potranno cantare tra di loro, a scelta: sarà come sempre una puntata in cui i voti non saranno sommati a quelli della gara generale».

Sui nomi anticipati sui social il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025 ha dichiarato: «Alcuni sono fantasiosi, alcuni più reali, ognuno dice la sua. Ma il fascino del Festival è proprio questo, è l’attesa e l’attenzione che si crea prima. Tutto in questa fase crea interesse e va bene così».

L’appuntamento con l’annuncio dei big in gara a Sanremo 2025

L’appuntamento è quindi per domenica 1 dicembre 2024 al Tg 1 delle 13.30, quando Carlo Conti annuncerà i tanto attesi cantanti che vedremo sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio 2025.