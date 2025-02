Fedez si commuove duettando con Marco Masini su Bella Stronza. La cover del brano del cantante toscano è stata rivisata dal rapper. Vediamo insieme come è andata e quale è stata la reazione del pubblico e dell’Ariston.

Sanremo 2025, Fedez rivisita ‘Bella Stronza’: il duetto con Marco Masini

Una delle esibizioni più attese della serata delle cover del Festival di Sanremo 2025 era il duetto tra Fedez e Marco Masini. Il rapper ha deciso di portare sul palco dell’Ariston una versione rivisitata di ‘Bella Stronza‘ scatenando anche alcune polemiche. In molti avevano visto in questa scelta una sorta di frecciatina alla sua ex moglie, Chiara Ferragni, o ad Angelica Montini.

Bella Stronza, scritto con Giancarlo Bigazzi, festeggia quest’anno i 30 anni. La canzone ha visto nuove strofe scritte da Fedez che hanno dato un nuovo significato al brano facendo emergere tutto il dolore del rapper per un amore finito male. Fedez qui si toglie anche le lentine nere e mostra gli occhi commossi mentre mantiene saldamente il microfono in mano. Come spiegato nel finale del brano: “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza“.

La reazione dell’Ariston a questa esibizione è stata un po’ freddina, c’è chi si aspettava una standing ovation mentre c’è stato solo un applauso.

🎵 Fedez con Marco Masini cantano “Bella Stronza” a #Sanremo2025 L'esibizione integrale è su RaiPlay

In audio su RaiPlay Sound pic.twitter.com/P94x5QEQA1 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 14, 2025

Le Barre di Fedez

Il testo delle barre lasciano aperta una libera interpretazione su chi potrebbe aver ispirato Fedez nella scelta delle parole.

“Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto

Ho visto tutti i miei castelli dissolversi in granelli

Mi hai detto che sono la ragione perché non riesci più ad amare/ mi chiedo come tutto può finire ancora prima di iniziare.

Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male.

Chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole/Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”

Intanto il rapper, che si è presentato a Sanremo con ‘Battito‘, è al primo posto tra la top 50 Italia degli ascolti su Spotify. Se nella prima serata la sala stampa non lo aveva messo nella cinquina dei 5 big preferiti, il televoto lo ha visto premiare e lo ha inserito di diritto tra i papabili alla vittoria finale.