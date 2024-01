Rose Villain è uno dei nomi rivelazione del 2023. L’uscita del suo primo album “Radio Gotham” (certificato oro), la hit estiva “Fragole” con Achille Lauro, il nuovo singolo “Io, me ed altri guai”, il primo live show tutto suo: a coronamento di un anno ricco di debutti in grande stile, sia discografici che live, ora è pronta a conquistare anche il palco del Festival di Sanremo 2024, in gara con il brano “Click Boom!” (Warner Music Italy).

Sanremo 2024, Rose Villain pronta per il Festival

Rose Villain, ieri ha incontrato la stampa per parlare della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Del brano che porta in gara, dal titolo “Click Boom!” – prodotta da Sixpm e scritta dalla stessa artista con Davide Petrella – la Villain dichiara:

«Il testo della canzone parla di amore. Uno di quegli amori che fanno una luce così forte da portare inevitabilmente con sé delle zone d’ombra: la diffidenza, l’annullamento di sé, la paura di soffrire, la paura di far stare male».

Durante la conferenza stampa la cantante ha dichiarato: «Io sono e mi sento internazionale e penso che la musica italiana possa farsi valere nel mondo: mi sento una buona candidata per questo».

Il suo ricordo indelebile legato al Festival è «Elisa che canta Luce vestita di bianco, un angelo».

L’emozione per Sanremo 2024

«Non sono in ansia per questo Sanremo, sono felicissima perché questa opportunità me la sono presa da me, e che cazzo, con la pala, scavando! In questo anno di tour sono cresciuta perché ho scoperto la connessione umana, non ci ero abituata, non ne ero pronta. Mi sentivo incompresa, ora non più». Dichiara la cantante in merito alla sua partecipazione a Sanremo.

In chiusura, sulla sua carriera musicale dichiara: «Arrivo dal pop e dal rock, ma fino ad ora avevo sentito più il bisogno di sfogarmi nell’urban. Però mi sento più cantante che rapper e stavolta finalmente canto! Per questo all’Ariston voglio fare una performance canora impeccabile. Niente orpelli, niente fashion – ok chiaramente non voglio essere vestita male sul palco (ride) – so che la gente si aspetterà una Rosa sopra le righe, ma io voglio cantare. Questo è l’importante».

Il brano sarà contenuto nel nuovo album dell’artista, “Radio Sakura” (Warner Music Italy), in uscita venerdì 8 marzo e da oggi in pre-save al link sottostante. Un nuovo capitolo per Rose, il sequel del suo primo lavoro discografico, in cui si metterà a nudo per mostrarci il suo lato più forte, ma altrettanto intimo. Dalle ombre di “Radio Gotham” è sbocciata una nuova vita.

Le date, del tour di Rose Villain i cui biglietti sono già in vendita su Ticketone

Dopo le due date a Milano e Roma di “A VILLAIN STORY: the beginning”, il suo primo live show con cui ci ha aperto le porte del suo personale modo di calcare il palcoscenico, l’artista ha annunciato 4 nuovi live per il 2024, prodotti e organizzati da Magellano Concerti, Me Next e Next Show.