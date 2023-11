Mediaset non farà nessuna ‘controprogrammazione‘ quando la Rai trasmetterà Sanremo 2024. A dirlo è l’ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che spiega come anche la parola usata da molti media sia sbagliata. L’emittente infatti continuerà la sua normale programmazione con alcune delle trasmissioni già previste per quei giorni. Vediamo insieme cosa andrà in onda.

Mediaset vs Sanremo, ci sarà continuità di programmazione

C’è grande attesa per Sanremo 2024, l’ultima edizione che vede Amadeus nel ruolo di conduttore e direttore artistico. L’ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, spiega come sia consapevole che si tratti del più grande evento di spettacolo che va in onda in Italia ma a suo parere la tv non si deve spegnere. Per questo Mediaset continuerà nella sua consueta programmazione anche durante le date della kermesse, cioè da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio.

Noi di SuperGuidaTv siamo stati alla conferenza stampa in cui Pier Silvio Berlusconi ha fatto un bilancio dei programmi andati in onda in questi mesi. Non poteva però mancare una domanda su Sanremo e su come Mediaset risponderà al Festival durante la settimana con la sua programmazione.

Queste le sue parole:

“La linea è quella dell’anno scorso. Non è controprogrammazione di Sanremo, è continuità di programmazione, quindi vado a memoria assoluta per quello che ci dovrebbe essere in onda lì. Il Grande Fratello farà la sua serata, se è previsto un raddoppio, non mi ricordo, anche il raddoppio. Ci saranno Le Iene su Italia uno, Rete Quattro fa tutto la sua strisciata di prodotti. Però ripeto, non è controprogrammazione. Sanremo è Sanremo ed è anche il più grande evento di costume e spettacolo che nasca in Italia, quindi questa cosa non solo è vera, ma la rispettiamo. È sbagliato, come ho detto l’anno scorso, che tutta la televisione si spenga. Quindi noi non controprogrammiamo con chissà quali trovate o tentativi folli ma con un minimo di continuità”.

Capitolo a parte per “C’è Posta per Te”

Sabato 10 febbraio 2024 dovrebbe andate in onda su Canale 5 una puntata di ‘C’è Posta per te‘ contro la finale di Sanremo. L’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi chiarisce che solo questo programma è in dubbio.

“L’unica questione da capire, perché oggettivamente è un po’ uno spreco eccessivo, è il prodotto del sabato sera. Con l’aiuto di Maria De Filippi ci parleremo e decideremo in tutta tranquillità. Però l’intenzione è quella di andare avanti”.