Giorgia torna al Festival di Sanremo 2024 nelle vesti di co-conduttrice per affiancare Amadeus nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio. Prima di lanciarsi in questa nuova avventura rompe il ghiaccio cantando “E poi”.

Giorgia, 30 anni di “E Poi” a Sanremo 2024: l’esibizione nel video

Correva l’anno 1994 quando una giovanissima Giorgia debuttava al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “E poi“. La canzone non vince, a trionfare è Andrea Bocelli con “Il mare calmo della sera”. La cantante romana si classifica al settimo posto, ma “E poi” diventa un grandissimo successo. Un brano evergreen che ha emozionato milioni di persone e diverse generazioni, diventato negli anni uno dei cavalli di battaglia della grandiosa interprete.

A #sanremo24 #Giorgia canta "E poi", a 30 anni di distanza dalla prima esecuzione sul palco dell'#Ariston questa la sua esibizione che come sempre ho dovuto tagliare per la lunghezza massima di 2 minuti e 20. #FestivaldiSanremo2024 #Sanremo2024 #FestivaldiSanremo #Festival pic.twitter.com/dYk1fjIxwW — Toni Bryan (@bryan_toni76649) February 7, 2024

A distanza di 30 anni da quel debutto quale occasione migliore se non celebrare “E poi” sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo. La performance della cantante viene accolta con grande emozione dal pubblico che le regala una standing ovation. Poco dopo Amadeus entra sul palco con una torta di compleanno e una candeline da spegnere. A distanza di 30 anni per la cantante non è cambiato nulla, anzi precisa: «l’emozione di essere qui, di sentire. E’ palpabile e poi la voce di Pippo Baudo che riecheggiava in tutto il teatro e poi c’è questo cameraman che mi guardava e diceva ‘devi guardarmi’, mentre io cantavo ed ero nel mio mondo».