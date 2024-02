La 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 è partita alla grande facendo registrare un boom di ascolti, ora è tutto pronto con la conferenza stampa della seconda serata. In gara questa sera ci saranno 15 cantanti, tanti ospiti e ben 15 co-conduttori (i cantanti che non si esibiranno) che accompagneranno il padrone di casa e direttore artistico al suo quinto Festival.

Alle ore 12.00 di questo mercoledì 7 febbraio, è prevista la conferenza stampa, che noi di SuperGuidaTv seguiamo in diretta.

Sanremo 2024, la conferenza stampa di mercoledì 7 febbraio in diretta live

Il Festival di Sanremo 2024 entra nel vivo con la conferenza stampa di mercoledì 7 febbraio, seconda serata della kermesse musicale. L’appuntamento è dalle ore 12.00. Presenti: il conduttore e direttore artistico Amadeus, i vertici Rai e tutti i giornalisti accreditati. L’appuntamento è dalle ore 12.00 su RaiPlay e su Ufficio Stampa Rai per la diretta streaming della conferenza a cui parteciperà anche Marcello Ciannamea, direttore dell’intrattenimento Prime Time e Giorgia, co-conduttore della prima serata di stasera.

La diretta della conferenza stampa di mercoledì 7 febbraio 2024: l’ordine di uscita dei cantanti

Ore 13.03. partono le domande della sala stampa. Lascerai dopo Sanremo? Amadeus: “Sento il bisogno di fermarmi per trovare anche idee nuove. Sicuro si troverà un allenatore bravissimo che possa proseguire e Sanremo a prescindere da Ama si ama“.

Il Pd alle 18.30 fa un presidio contro la Tele Meloni e la libertà di stampa. Amadeus: “Io non so niente ma sono per la libertà a prescindere, senza mai creare problemi agli altri. La libertà di pensiero, idea, parola, di stampa“. Il direttore: “Questa roba del Tele Meloni non esiste. Si conferma un non esistere, la Rai è inclusiva, aperta. Si vede nei programmi che fa e le voci che include, tante e tutte diverse”.

Una domanda, la scelta di eliminare i monologhi è dovuta dai tempi stretti o che non ne avevi bisogno o sono fonti di polemiche? Amadeus: “Non mi affeziono mai ad una cosa. Sono contento dei monologhi del passato, poi credo si sia esaurita e che si dovesse cambiare registro. Ho voluto cambiare un po’. L’idea mi è nata da Allevi che ho incontrato in primavera e quando mi ha raccontato alcune cose ho pensato che non servissero monologhi aggiuntivi. Come ieri la signora Daniela, ed ho ragionato su questo“. Ci sarà un Attenti a quei due con Fiorello? “Chi lo sa, era un idea dell’ad da tempo, lo ha proposto ma vediamo, non ci stiamo pensando“.

È previsto un ricordo di Binotti? Amadeus: “Non me ne hanno parlato e ne parlo con l’orchestra“.

Ad Amadeus, tenere unita l’Italia è una responsabilità o un privilegio? Amadeus: “Un grande privilegio, sono nelle case degli italiani. Per una settimana non è peccato accantonare i problemi, è la voglia delle persone di qualsiasi età, provenienza di godersi la cosa“.

A Giorgia, un aneddoto su E Poi e un ricordo di Pippo Baudo. Giorgia: “Baudo mi disse nel ’94 quando presentai la canzone, potrebbe andare ma dovete riscrivere l’inciso e bisogna aprire che poi è diventato quello che è e aveva ragione“.

Ad Amadeus, in cosa Giovanna ti ha aiutato e a Giorgia hai emozione per stasera. Amadeus: “Il festival mi ha cambiato sono passati tanti anni dal 2019 e l’esperienza ti aiuta a crescere. L’anno del covid per me è stato un anno che mi sembra di averne fatti 8 di seguito. Tuto è partito da quell’anno che per me è stata l’occasione per portare tanta musica nuova e l’ho potuto fare definitivamente nel secondo festival. Stavo dando un’occhiata ai nomi di chi avevo portato, Aiello, Colapesce e Di Martino, Fasma, Fulminacci, Gaia. La mia naturalezza col tempo è stata consolidata e i risultati di aiutano a giocare bene. Per quanto riguarda Giovanna, mi permette di lavorare in totale serenità. Non è facile e permettermi di lavorare serenamente è un valore assoluto, non avrei potuto lavorare così bene se non fosse per lei e la mia famiglia“.

Giorgia: “Ho ansia da prestazione anche quando faccio la spesa. Marco ieri è stato bravissimo, sono emozionatissima e raggiungo anche il panico in certi momenti. Tu crei un’atmosfera dove si lavora bene, con pace e tranquillità ed è per persone ansiose come me fondamentale“.

Ore 12.49 parte l’estrazione per accoppiare i 15 cantanti che si esibiranno ai 15 che li presenteranno. L’ordine di uscita di stasera, mercoledì 7 febbraio:

1) Fred De Palma viene presentato da Ghali

2) Renga e Nek da La Sad

3) Alfa da Mr. Rain

4) Dargen D’Amico da Diodato.

5) Il Volo da Rose Villain

6) Gazzelle da Bnk44

7) Emma da Santi Francesi

8) Mahmood da Alessandra Amoroso

9) BigMama da Il Tre

10) The Kolors da Angelina Mango

11) Geolier da Fiorella Mannoia

12) Loredana Bertè da Sangiovanni.

13) Annalisa da Maninni

14) Irama da Ricchi e Poveri

15) Clara da Negramaro

Ore 12.45 – interviene Federica su cosa ci sarà stasera: “Ci saranno 15 cantanti che si esibiranno presentati da 15 artisti che si esibiranno domani. A votare saranno le radio e il televoto. Accanto ad Amadeus ci sarà Giorgia con E Poi, che festeggia 30 anni, e ci intrattiene con la sua eleganza e voce. Ci sarà Giovanni Allevi che ritorna dopo due anni di assenza, per i 70 anni di Romagna Mia ci sarò l’orchestra, John Travolta, Leo Gassmann per promuovere Califano. Ci saranno due momenti contro la violenza di genere con il cast di Mare Fuori e un momento delicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina con la presentazione delle due mascotte, e il premio alla carriera a Gaetano Castelli per i 60 anni di carriera e la 22esima scenografia del Festival. L’inizio è previsto alle 20.40 e la fine prevista per l’1.45“.

Ore 12.42 – interviene Giorgia. “Non è importante quante volte ci torni, l’età o l’esperienza è sempre un palco che ha una magia. La mia storia è iniziata su questo palco, abuserà della parola emozione e un senso profondo rispetto al tempo che ho collezionato di musica. Tornare qui è un rendere conto al pubblico di quello che è stato fatto e vorrei far fare bene a Amadeus. Con questi risultati qui se non va bene è colpa mia“. Amadeus: “Un applauso alla musica, grazie a tutti i cantanti in gara, a Mengoni ai miei amici a Fiorello. C’eera tantissima gente in piazza, mai visto prima. Ieri ho pensato che dovevo chiudere entro le 2, avevo fatto una promessa a Federico Vacalabre“.

Ore 12.28 – interviene Roberta Lucca del marketing. “Il primo dato che vorrei dare è la fruizione digitale. Di 10 milioni di spettatori sono quelli legati al big screen ma c’è un +27% legato ai piccoli schermi. Su entrambi ci sono molti sotto i 34 anni. Totale Festival di questo anno contro quello dello scorso anno, in fascia omogenea: l’audience è stata di 11 milioni, un +4% in più con due punti di share in più e la platea stabile circa 100 mila in più. Il dato fondamentale è quello che rappresenta il lineare, con un incremento +15 e +7% di donne e uomini sotto i 34 anni. Il Festival si è ringiovanito, ci sono tanti bambini e si è ridotto anche grazie alle scelte musicali gli over 55. La metà del festival in lineare è visto dai 15 ai 34 anni.

Il picco sugli uomini 15-34 anni di target. Il picco vero è quello che mostra un andamento elevato a curva di gobba, c’è stata una escalation di 24 minuti che ha portato al picco di 16 milioni con Daniela Di Maggio. Le prime due parti hanno fatto registrare record di ascolti con tematiche di servizio pubblico. Sono state pubblicate 120 clip, c’è un -6% di platea che non è reale perché si sono sposati sul digitale. Il picco sul digitale è alle sei della mattina. Su Youtube ci sono 250 clip e la fruizione della prima serata è visto in lineare il più fruito di sempre togliendo lo sport e la Nazionale ma solo una partita è riuscito a superarla. Record Replay, tutti i social stanno andando molto bene“. Da segnalare Amadeus da spalla che con la torcia del cellulare aiuta a leggere Roberta Lucca e dice: “A scuola ero abituato a copiare“.

Ore 12.24 – interviene Marcello Ciannamea. “Il Festival è il racconto di tutto il paese e questi numeri lo confermano. Questi risultati record confermano una tendenza crescente già da un po’ di anni, dalle 4 di Amadeus, di una fruizione esponenzialmente crescente in digitale rappresentata dal 50% in più rispetto allo scorso anno di device connesse e su Raiplay oltre 25 milioni di utenti registrati. Si intercetta pubblico sempre più giovane. Il 65,1% di share con oltre 10 milioni di spettatori dimostra l’approccio globale e universale del Festival. Non vorrei trascurare un particolare: il pubblico fino a 24 anni registra il 78% di share con tre punti percentuali in più sono dati che parlano da sé“.

Ore 12.20 – inizia la conferenza stampa con i saluti al sindaco e ai vertici Rai. Si parte con un applauso a Giorgia e al conduttore Amadeus, che fa il gesto degli scongiuri, per il bel risultato degli ascolti superando record su record. Si legge una lettera dell’amministratore delegato Sergio Roberto: “Quello andato in scena ieri sera è stato uno spettacolo straordinario. Insieme alla musica, Amadeus ha costruito uno spettacolo capace di aprire uno spaccato sul tempo in cui viviamo. Ad Amadeus va il nostro ringraziamento per essere un grandissimo interprete dello spirito del servizio pubblico. Un grazie a tutte le donne e gli uomini della Rai che sono dietro questa immensa macchina produttiva“.

Interviene il sindaco Alberto Bianchieri fa i saluti: “Avrei voluto essere anche al palco Colombo. Una serata gremita di gente piena di voglia di divertirsi. Voglio solo dire una cosa sugli ascolti, non è il mio campo ma credo che il dato di ieri sera sia strameritato da Amadeus, Fiorello e e tutti gli uomini e le donne della Rai“.

