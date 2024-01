Coca-Cola ti porta al Festival di Sanremo 2024. Acquistando prodotti Coca‑Cola, Fanta e Sprite si potrà avere la possibilità di partecipare come pubblico al Festival di Sanremo 2024. Ecco come fare per partecipare.

Come vincere i biglietti per Sanremo 2024 con Coca-Cola

Coca-Cola mette in palio la possibilità di trascorrere una serata al Festival di Sanremo 2024 e un soggiorno speciale per 2 persone (fino alle ore 13 del 29 Gennaio 2024) o uno dei favolosi 100 Pizza Kit (fino alle ore 18 del 9 Febbraio 2024)​. I prodotti che partecipano al concorso sono tutti i gusti e i formati di Coca‑Cola, Fanta e Sprite.

Regolamento del concorso Coca-Cola

Per partecipare al concorso di Coca-Cola e avere la possibilità di vincere i biglietti per il Festival di Sanremo 2024, basta inquadrare il QR code presente sui prodotti, scaricare la Coca‑Cola App, registrarsi o fare il login ed entrare nella sezione dedicata a Sanremo per scegliere il premio.

Dopodiché basterà scrivere nell’apposito spazio “SANREMO2024” per partecipare all’estrazione. In caso di vittoria verrete contattati direttamente dalla segreteria del concorso e dovrete mandare via mail entro i successivi 5 giorni, alcuni dati tra cui: copia dello scontrino parlante di acquisto del prodotto corrispondente ai dati inseriti in sede di registrazione oppure cartolina rilasciata dall’esercente.

Ricordatevi di conservare la prova d’acquisto (scontrino parlante attestante il nome del prodotto acquistato oppure la cartolina rilasciata dall’esercente) fino al 25 febbraio 2024.

I premi

I premi in palio del concorso di Coca-Cola sono:

Biglietti per il Festival di Sanremo e un soggiorno speciale per due persone (fino al 29 Gennaio 2024, ore 13);

Kit Pizza (fino al 9 Febbraio 2024, ore 18).

I nominativi estratti verranno informati della vincita tramite mail che la segreteria del concorso invierà direttamente alla e-mail del vincitore, inserita in sede di registrazione al concorso.

In particolare, per il premio dei biglietti al Festival di Sanremo, tenuto conto dei tempi stretti per effettuare la prenotazione del soggiorno e per l’emissione del biglietto personalizzato per l’ingresso all’Ariston, il vincitore e le riserve contattate dalla segreteria dovranno fornire entro le ore 18:00 del giorno successivo all’avviso, il proprio numero di cellulare per essere contattati in tempo utile per tutte le info del caso.

Contatti

Ricordiamo che si può partecipare tutte le volte che si vuole (ricordatevi che lo scontrino deve essere conservato e deve essere dentro il periodo promo), ma potrete vincere un premio soltanto. Per problemi tecnici relativi all’app o nella partecipazione al concorso, si può contattare Coca-Cola tramite l’indirizzo mail: [email protected]