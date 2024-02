E’ calato il sipario sulla quarta serata del Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus con la partecipazione di Teresa Mannino nelle vesti di co-conduttrice. Il momento più atteso è stato sicuramente la TOP FIVE, la classifica dei 5 big più votati dalla giuria composta da radio e televoto. Tante le sorprese nei primi cinque posti con Angelina Mango regina indiscussa.

Sanremo 2024, la classifica della terza serata di giovedì 8 febbraio 2023

La classifica della terza serata di giovedì 8 febbraio di Sanremo 2024 regala tante nuove sorprese rispetto a quella della Sala Stampa della prima puntata. Il voto, dato dalla somma al 50% delle preferenze della giuria radio + 50% del televoto da casa, ha premiato Angelina Mango con “La noia“. Alle spalle della ex concorrente di Amici di Maria De Filippi troviamo a sorpresa Ghali con “Casa mia“. In terza posizione Alessandra Amoroso con “Fino a qui” seguita da Il Tre con “Fragili” e Mr. Rain con “Due altalene“.

Ecco la TOP 5, classifica della terza serata di Sanremo 2024:

ANGELINA MANGO GHALI ALESSANDRA AMOROSO IL TRE MR.RAIN

La Top 5 Televoto e Giuria Radio della 3ª serata.

Sanremo 2024, la classifica della terza serata del Festival

Sul finale Amadeus con la co-conduttrice Teresa Mannino ha rivelato la classifica della terza serata di giovedì 8 febbraio 2024 data dalla somma dei voti della giuria delle Radio e del televoto da casa. Al primo posto Angelina Mango con “La Noia”. In TOP FIVE diverse le sorprese: da Ghali con “Casa Mia”, mentre non stupisce la presenza di Alessandra Amoroso da sempre molto amata dal pubblico da casa. Ottimo colpaccio per Il Tre che si piazza al quarto posto superando anche Mr. Rain.

Ricordiamo che: la classifica è provvisoria data dal SOLO voto della Giuria delle Radio e del televoto da casa che si sono espressi in queste percentuali: televoto per un 50%e giuria delle radio per il restante 50%.

Intanto voi lettori di SuperGuida Tv siete d’accordo con il voto della giuria demoscopica oppure no? Fatecelo sapere nei commenti