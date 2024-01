Marianna Mammone, meglio nota come BigMama, approda al Festival di Sanremo 2024 dopo la sua partecipazione lo scorso anno accanto a Elodie durante la serata delle cover. Già in quell’occasione, BigMama ha dato dimostrazione della sua grinta e di saper gestire con padronanza scenica un palco come quello del Teatro Ariston. A distanza di un anno, l’artista torna sul palcoscenico più prestigioso della musica italiana da vera protagonista della scena musicale italiana.

Sanremo 2024, arriva la rapper BigMama

Indiscussa regina della musica rap italiana, BigMama questa mattina si è presentata davanti alla stampa per raccontarsi e, raccontare cosa c’è dietro la voglia di una giovane artista nel voler calcare a tutti i costi il palco di Sanremo 2024. In gara BigMama si presenta con il brano “La rabbia non ti basta” (Epic Records / Sony Music). Una dedica alla Marianna piccola e un messaggio universale che non ha un nome solo.

Bullismo, violenza, buio interiore, ma anche forza e riscatto, sono questi i temi che Marianna racconta a se e al mondo, argomenti che conosce bene e che purtroppo ha vissuto sulla sua pelle. Un invito a cercare coraggio e forza nella proiezione e nell’idea che si ha di se stessi, non nelle parole degli altri. “Se ti perdi segui me” – canta l’artista.

Durante la conferenza stampa, Marianna (BigMama) ha raccontato la sua emozione nell’aver raggiunto dopo tanto lavoro il palco del Festival di Sanremo 2024. La cantante racconta le vicende di bullismo, di violenza, il buio interiore, la sua lotta contro il cancro, ma anche forza e riscatto ottenuto grazie alla musica. BigMama si fa portavoce di tante ragazzine e ragazzini che anfora oggi sono vittime di atti di bullismo.

BigMama sulle critiche a Elodie

La cantante, che lo scorso anno ha accompagnato Elodie durante la serata delle cover, ha parlato anche del rapporto che le lega. Sulle critiche che vengono mosse a Elodie, Marianna dice: “Non è la prima e non sarà nemmeno l’ultima che si esibisce su un palco con una minigonna, con o senza mutande. Lei lo fa in una maniera così naturale, perchè lei è una donna libera, che da’ fastidio a qualcuno. Non è una questione d’immagine. Lei è spudorata quando lo fa. Quando qualcuno vede ancora una gamba da fuori si tende ancora oggi a voler coprire le donne. Un tema così tanto vecchio che nemmeno mio nonno più lo condivide. Quando si vede una donna libera di voler fare ciò che vuole, a causa di questo famoso patriarcato che c’è nella società viene quell’istinto paterno, o da fratello o da compagno di volerla tutelare. se io paolo troppo do’ fastidio e quindi non devo parlare, se lei si spoglia non lo deve fare perchè ritenuta volgare. Se una donna lavora, pensano a chissà chi l’ha messa a lavorare, se non lavora è una mantenuta. Noi donne verremo criticate sempre”.

Chi è Marianna Mammone in arte BigMama

Marianna Mammone, 23 anni, nata in un paesino della provincia di Avellino, BigMama rappa con il suo flow unico e magistrale su una serie di temi di strettissima attualità che oggi toccano tanti ragazzi e che lei stessa ha vissuto sulla propria pelle, e lo fa a suo modo. “Se vuoi ballare balla, non puoi sparire”, il brano alterna la forza del rap alla libertà della dance, e crea volutamente un cortocircuito tra l’immediatezza del riff e la profondità del testo, per trovare nel buio della propria solitudine, quando la notte è un nemico, il coraggio di non stare fermi, di andare avanti. “La rabbia non ti basta” è scritta da BigMama. All’interno troviamo alcune melodie composte dall’artista Maria Lodovica Lazzerini, il pezzo è prodotto da Enrico Brun e Enrico Botta. Con doti di grande performer, BigMama sarà una delle rivelazioni di Sanremo 2024.