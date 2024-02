Amadeus non ha ancora finito di sorprendere il proprio pubblico italiano. Per la sua quinta e ultima edizione consecutiva nelle vesti di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024 mette a segno un colpo che ha del clamoroso: John Travolta a Sanremo 2024. La star di Hollywood farà ritorno al Teatro Ariston dopo quasi 10 anni. L’ultima volta, infatti, era stata nel 2006, quando il direttore artistico e conduttore di Sanremo era Giorgio Panariello.

Sanremo 2024, Amadeus: “John Travolta ospite al Festival”

Dopo l’annunciato Russell Crowe, dunque, ancora una star del cinema USA, John Travolta appunto, salirà sul palco del Teatro Ariston mercoledì 7 febbraio durante il Festival di Sanremo 2024. I fan sono curiosi di scoprire in che modo verrà sfruttata la presenza dell’attore durante la kermesse canora. Sappiamo che Russell Crowe suonerà con la sua band blues. Chi sa che lo stesso non possa fare anche Travolta?

Le origini Italiane di John Travolta

Sul palco del Teatro Ariston, durante il Festival di Sanremo 2024 si potrebbe parlare anche delle origini italiane di John Travolta , facendo magari un po’ di chiarezza. Suo nonno è nato in Sicilia, per poi trasferirsi negli USA, dov’è nato suo figlio Salvatore “Sam”. Ex giocatore di football, ha poi avviato una ditta di pneumatici, la Travolta Tire Exchange.

Il cognome di John Travolta, ospite a Sanremo 2024

La madre di John Travolta, Helen Cecilia Burke, era invece un’insegnante d’inglese e arte drammatica di origini irlandesi. La famiglia, dal lato paterno, era originaria di Godrano, piccolo comune in provincia di Palermo. Il nonno di John Travolta decise di trasferirsi in America, andando a caccia di fortuna, ma non è chiaro se Travolta fosse il suo cognome. In Sicilia non ve ne sono tracce del cognome. Non è da escludere che, appartenendo magari a poche famiglie, si sia estinto negli anni in seguito ai processi di emigrazione. In alternativa potrebbe essere stato mal trascritto all’arrivo negli USA, da un iniziale Travotta.