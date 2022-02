Sangiovanni aprirà la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 con la sua Farfalle. L’ex finalista di Amici è uno dei favoriti per via del televoto dato che è uno dei cantanti più amati dai giovanissimi e noi di Superguida TV gli abbiamo chiesto del ciondolo speciale con le iniziali della fidanzata Giulia Stabile che il cantante ha sfoggiato in occasione del Green Carpet: “Riguardo al Green Carpet l’ho fatto per un valore affettivo ben preciso, mi dà una certa forza ma ho anche altre cose che mi danno questo. Devo dimostrare quello che sono e divertirmi, lei sa qual è il mio stato d’animo e mi vuole che io prenda la mia boccata d’aria. Mi ha detto di spaccare”.

SanGiovanni e Giulia Stabile

Sangiovanni ha conosciuto la sua fidanzata Giulia Stabile nella scuola di Amici. I due hanno partecipato all’edizione 2021 e sono arrivati in finale. Lei si è classificata prima sia nella categoria ballo sia nel circuito unico. Lui invece si è classificato prima nella categoria canto. Si era parlato anche di una rottura tra i due negli scorsi mesi ma Sangiovanni e Giulia hanno spento qualsiasi rumor. Noi di SuperGuida TV abbiamo poi incalzato Sangiovanni sulla competizione in gara a Sanremo 2022 con Aka7even, anche lui uscito dalla scuola di Maria De Filippi: “Possiamo chiamarlo derby perché siamo stati contro in passato, ma sono contento dei suoi successi e lui sicuramente dei miei. Mi piace vivere tutto questo con qualcuno con cui ho iniziato la mia carriera”.

Dopo la hit “Malibu”, Sangiovanni è pronto a bissare e a replicare quel successo. Il cantante piace anche per il suo stile, fresco e libero da pregiudizi. Già durante l’esperienza al talent, il cantante è divenuto un’icona genderless. Lui ama giocare con gli abiti e abbattere i confini di genere e gli stereotipi.

Dallo smalto alle gonne, dagli abiti rosa al trucco, il suo stile sa di libertà e naturalezza. Chissà stasera in che modo ci stupirà.