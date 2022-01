La settimana di Sanremo 2022 presso il lussuoso Grand Hotel Des Anglais – organizzata dal produttore Alfonso Stagno – prevede cinque giorni di grandi eventi per i gusti più variegati: “Siamo felici di presentare una settimana di eventi ricchissima, la ShowEvent ha organizzato uno studio televisivo che sarà operativo dalle 9 di mattina fino a tarda sera offrendo tantissimi eventi dalla musica alla moda che saranno visibili sui social e su televisione nazionale. Il nostro è senza dubbio il programma più ricco tra gli eventi collaterali della settimana di Sanremo” dichiara Stagno.

Sanremo 2022, gli eventi presso il Grand Hotel Des Anglais

La madrina della settimana sarà la star internazionale Antonela Berisha, conduttrice albanese partecipante all’ultima edizione del Grande Fratello VIP in Albania ma ormai italiana d’adozione che conta di iniziare proprio con Sanremo il suo viaggio nello showbiz tricolore.

Oltre alla supercar Anomalya, la cui presentazione ha attirato le attenzioni delle maggiori testate nazionali ed internazionali, ci sarà anche lo svelamento del nuovo Campionato Italiano Sport Prototipi 2022 e l’esposizione di una Wolf GB08 Thunder da competizione con la presenza del campione 2021 Danny Molinaro e dell’attore e pilota della serie Endurance Ettore Bassi.

La prima parte della giornata sarà dedicata alla musica con gli Wave TV Music Awards in cui si esibiranno talenti da tutta Italia. Nel pomeriggio invece spazio a Il Salotto di Lele Mora con il grande manager delle star e a seguire “Il Caffè degli Artisti” in onda su Odeon TV con Alfonso Stagno affiancato dalla straripante Sylvie Lubamba.

Subito dopo ci sarà spazio per Sanremo DOC, storico evento collaterale festivaliero ideato da Danilo Daita. Per la moda invece gli appuntamenti saranno le sfilate della Sanremo Fashion Week e l’evento Model’s of The Year organizzato da Silvia Nasuti.

Le serate saranno dedicate a delle vetrine musicali: il FIK – Festival Italiano Kontest ideato dal discografico Michele Schembri titolare dell’etichetta BlueMusic e membri dell’AFI , il Sanremo Neomelodico diretto da Nello Fiorillo e prodotto da Gabriele Schifanella, Facce da Sanremo giunta ormai alla 20esima edizione, lo storico Premio Lucio Dalla di Maurizio Mieli e il Premio Nilla Pizzi ideato da Lele Mora.

Il Grand Hotel Des Anglais offrirà anche una vera e propria SPA dei Vip ai suoi soliti con Dream Massage del maestro Stefano Serra con i profumi della Cool-Made di Enrico Santamaria che renderanno il tutto il tutto una vera esperienza sensoriale. L’inaugurazione della SPA avverrà il 1 febbraio a partire dalle 16, madrina dell’evento l’attrice internazionale Antonella Salvucci. I pranzi e le cene di gala con tanti ospiti dal mondo dello spettacolo saranno realizzati da chef provenienti da tutta Italia in collaborazione con la rivista InTaste – Eccellenze Italiane.