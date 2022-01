L’Italia è una repubblica fondata su Sanremo. Ogni giorni si aggiungono nuovi dettagli sulla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana e il direttore artistico Amadeus annuncia nuovi ospiti in continuazione. Preparate caffè e brioche perchè si farà molto tardi davanti alla tv. Scoprite le ultime novità.

Sanremo 2022: i re delle fiction Luca Argentero, Lino Guanciale e Raoul Bova ospiti di Amadeus

Luca Argentero, Lino Guanciale e Raoul Bova sono i tre ospiti maschili che arriveranno sul palco di Sanremo 2022. Amadeus, con queste scelte dimostra di ascoltare le richieste del pubblico delle serie tv che nei giorni scorsi ha lanciato mediante tweet e post le proprie preferenze. Sanremo 2022 è musica e mondo cinematografico. Questa commistione, negli ultimi anni, ha sempre prodotto ottimi contenuti e di conseguenza, risultati molto alti.

Dopo le 5 co-conduttrici: Maria Chiara Giannetta, Lorena Cesarini, Ornella Muti, Drusilla Foer e Sabrina Ferilli anche il pubblico femminile chiedeva degli ospiti maschili in grado di unire talento e bellezza.

Nello specifico, Raoul Bova dovrebbe essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo 2022 per presentare la nuova stagione di Don Matteo in partenza proprio, dopo il Festival. Luca Argentero, invece, salirà nuovamente sul palco dell’Ariston durante la seconda serata per celebrare il successo enorme di Doc Nelle Tue Mani 2. Infine, Lino Guanciale apparirà alla serata delle cover per promuovere le nuove serie tv: Noi (remake di This Is Us) e Sopravvissuti.

I successi di Doc nelle tue mani, de Il Commissario Ricciardi e di Don Matteo confermano che le fiction di mamma Rai non solo fanno il pieno di ascolto ma sono prodotti innovativi. Chissà cosa Amadeus chiederà di fare ai tre ospiti uomini. Sappiamo già che Lino Guanciale sa cantare molto bene e quindi, un brano ce l’aspettiamo. Luca Argentero e Raoul Bova come sorprenderanno il pubblico di Rai 1?

Le 25 cover dei Big di Sanremo 2022