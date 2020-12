C’è ancora tanta incertezza su Sanremo 2021. Il Festival della canzone italiana quest’anno andrà in onda, sempre su Rai Uno, dal prossimo 2 marzo. Spostato di qualche settimana proprio a causa dell’emergenza Covid-19. Al timone c’è ancora una volta Amadeus, riconfermato dopo il successo della scorsa edizione che, dopo tanto tempo, ha unito pubblico, critica e gli artisti in gara. È stata confermata anche l’idea di un Sanremo 2021 in bilico tra innovazione e classicismo, così da unire sia il pubblico giovane e sia quello più old. Attualmente su i 20 big in gara si sa poco o nulla. Tante sono le indiscrezioni che sono trapelate in rete ma, fino a questo momento, non c’è nulla di certo. Solo rumor. Le conferme ufficiali arriveranno il 17 dicembre nella finale di Sanremo Giovani. L’agenzia stampa di Adnkronos spiega che dietro la realizzazione di Sanremo 2021 c’è un’altra incognita.

Sanremo 2021 tra dubbi e incertezze per il Covid

Le cose sono più complicate di quel che sembrano perché l’organizzazione del Festival è messa a dura prova dal Covid. A gennaio, infatti, secondo le indiscrezioni si dovrà decidere in che modo si svolgerà la manifestazione per cercare di seguire le regole (ancora in atto) sul distanziamento e l’utilizzo delle mascherine.

C’è incertezza proprio per questo motivo perché, secondo la situazione dei contagi, pare un’utopia realizzare una manifestazione di questa importanza. Ma Sanremo 2021 deve essere comunque la kermesse della rinascita, dopo che tutto il comporto musicale e il mondo dello spettacolo è stato seriamente messo in difficoltà.

In molti credono che Sanremo possa essere la vetrina giusta per rilanciare il settore, ma ci sono ancora troppi dubbi. A complicare le cose, sono le tante musiche che sono state inviate per il Festival. Perché i discografici hanno già messo in moto la campagna per la promozione dei dischi e un ulteriore rallentamento potrebbe creare non pochi problemi (ancora) al comparto.

Sanremo 2021: i probabili big in gara

Intanto sono ben 300 le canzoni che sono arrivate tra le mani di Amadeus. E, con l’arrivo degli annunci ufficiali, continua a delinearsi il puzzle di Sanremo 2021. Tra i papabili nomi ci sono: Fedez per proseguire con Bugo, Francesco Renga, Malika Ayane, Max Gazzè, Loredana Bertè, Arisa, Gaia, Fulminacci, Irama, Noemi, Ermal Meta, Leo Gassmann, Di Martino-Colapesce, Casale-Di Michele-Nava, Maneskin, Arisa, Francesca Michielin, Ghemon, Aiello e Annalisa.

In valutazione per la lista definitiva ci sarebbero anche Rocco Hunt, Michele Bravi, Luca Carboni e Federico Rossi (metà del duo Benji & Fede). Per fotuna che il 17 dicembre è vicino.