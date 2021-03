Dopo il trionfo dello scorso anno ad “Amici”, Gaia Gozzi ha incantato il pubblico dell’Ariston. Il suo brano, “Cuore Amaro”, è destinato a diventare il prossimo tormentone estivo. Un pezzo orecchiabile e con un ritornello che entra subito in testa. Noi di SuperGuida TV abbiamo partecipato alla conferenza stampa in cui Gaia è intervenuta assieme a Lous and the Yakuza, la cantante belga di origini congolesi con cui si è esibita ieri stasera nella serata dedicata alle cover.

Gaia Gozzi commenta il paragone con Elettra Lamborghini

A Gaia non potevamo non chiedere un suo commento sul paragone con il look di Elettra Lamborghini: “Non ho preso ispirazione da Elettra anche se la amo. She is the Queen. Il plagio non è stato intenzionale considerando che l’outfit che ho scelto è parte di un fil rouge che capirete vedendo i prossimi look. Ho molto sorriso però perché in effetti guardando le foto i nostri look sono molto simili”, ha commentato.

L’esperienza del Festival di Sanremo rappresenta per Gaia il raggiungimento di uno degli obiettivi della sua carriera: “Mi sembra di vivere un sogno. È un momento così difficile, ho 23 anni e vorrei sognare viaggiando, quindi poter cantare quest’anno a Sanremo è importante. Lo faccio per celebrare i miei sogni, ma soprattutto perché la musica è anche medicina”, ha confidato.

Sulla collaborazione con Lous and the Yakuza, Gaia ha rivelato: “Poter condividere il palco con la cantautrice Lous And The Yakuza è un privilegio, perché la sento come una “soul sister”. Voglio portare la verità di questo rapporto sul palco, con una canzone così universale, un brano che in maniera sincera ti squarcia il cuore”.

Il riferimento è al brano “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco proposto nella serata di stasera. Una performance che non andrà a snaturare il brano originale ma che avrà, come rassicura la cantante, una sua personalizzazione. In Gaia scorre sangue brasiliano e proprio nel suo brano “Chega”, Gaia ha cantato le sue radici miste. Ora però dichiara di voler esplorare anche nuovi generi musicali: “Non voglio limitarmi perché la musica vuol dire inclusione. Voglio che cresca assieme a me ma ogni crescita è accompagnata da un cambiamento. Sono una per esempio che cambia spesso opinione. La musica è libertà e in questo sono molto propositiva”.

Gaia ha poi parlato delle emozioni che l’hanno attraversata ieri sera durante l’esibizione avvenuta dopo quella di Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe: “Mi ha fatto un certo effetto calcare il palco dell’Ariston. Ho provato la sensazione di sentirmi al posto giusto nel momento giusto. Mi sono esibita dopo Laura Pausini con cui mi sono scritta in quest’anno complicato. Lei mi ha riservato bellissime parole di affetto e incoraggiamento”. Nella classifica generale, Gaia si piazza per il momento al dodicesimo posto. Un dato che al momento non tiene conto del televoto che potrebbe ribaltare le carte in tavola. Dopo “Amici”, Gaia farà il bis?