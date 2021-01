Altre e nuove indiscrezioni su Sanremo 2021. Ogni giorno che passa prende forma il Festival della canzone italiana, il secondo condotto da Amadeus, il quale sta riscontrando diversi problemi organizzati. Il Covid.19 e le misure restrittive per contenere la diffusione del virus potrebbero creare diversi problemi alla kermesse canora. Il direttore artistico, durante le interviste che ha rilasciato nelle ultime ore, conferma che il Festival si farà e con il pubblico in presenza. Anche perché c’è bisogno di lanciare un messaggio a tutto il comparto dello spettacolo, pesantemente vessato dalle restrizioni. Eppure, a un paio di mesi dal debutto, su Sanremo 2021 ci sono tanti dubbi e tante incertezze. Sono stati annunciati i big, che saranno 26, e i co-presentatori che affiancheranno Amadeus. E i super ospiti?

Altri super-ospiti a Sanremo 2021

Questo è un altro di quei fattori su cui si sta discutendo. Amadeus non si è sbottonato in merito, anche perché, per capire chi poter invitare, bisogna tenere sotto controllo la cura dei contagi. Come ha riportato l’agenzia stampa di Adnkronos, pare che nelle intenzioni di Amadeus c’è quella di organizzare una reunion degli 883.

Un sogno che si va ad aggiungere a quella già annunciata degli Abba. Nulla di certo, anche in questo caso, ma secondo le informazioni che sono trapelate in rete, pare che questa reunion, possa essere assai concreta. Nelle intenzioni c’è la voglia di riportare insieme Max Pezzali e Mauro Repetto, e quindi di riportare il gruppo nella sua formazione originale. I rumor sono legati a una notizia ben precisa.

Il grande ritorno degli 883?

Il 9 e 10 luglio gli 883 saranno a San Siro per un grande concerto celebrativo e, proprio per sponsorizzare l’evento, la formazione potrebbe arrivare a Sanremo 2021. Si tratterebbe, non solo di una trovata pubblicitaria ma, soprattutto, di una vera e propria anteprima di quello show molto atteso. Ovviamente, per il momento si tratta solo di un semplice rumor, ma pare che ci siano delle discussioni in atto.

Non resta che attendere altre notizie in merito, sperando che Amadeus possa realizzare questa reunion tanto attesa. Negli anni ’90, con i loro album gli 883 hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica. Celebrarli sarebbe un grande colpo per il festival. A quanto pare ad Amadeus le reunion storiche piacciono molto. Lo scorso anno abbiamo visto quella dei Ricchi Poveri e quella di Al Bano e Romina Power.