Dopo le date 4 – 8 febbraio già ufficializzate, ora è tempo di un primo regolamento per il Festival di Sanremo 2020. Quello per la gara riservata ai Giovani, infatti, è stato da poco pubblicato sul sito ufficiale della Rai.

Sanremo 2020 Giovani, svelato il regolamento: torna la gara con le Nuove Proposte

Saranno 8 i cantanti – Nuove Proposte che a febbraio arriveranno sul palco del Festival di Sanremo 2020: 5 finalisti selezionati nella serata tv del 17 dicembre 2019, 2 partecipanti di Area Sanremo ed il vincitore di Sanremo Young 2019 (il nome è quello di Tecla Insolia).

Tra le novità di questa 70esima edizione del Festival? L’iscrizione per chi ha compiuto 15 anni di età e anche due nuove semifinali che si aggiungono alla serata in onda su Rai1 a metà dicembre.

Da 60 giovani, dunque, si arriverà man mano a 20 talenti, poi a 10 ed infine a 5. Inoltre, nella serata televisiva vedremo in azione anche specifici giurati tv, la giuria demoscopica ed il televoto da casa.

Sanremo 2020, Giovani e Big in gara da separati dopo la vittoria di Mahmood

I Giovani – Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020 e i cantanti Big di quest’anno non faranno parte della stessa gara, come invece avvenuto per l’edizione 2018 targata Claudio Baglioni.

Per il 70esimo anno del Festival di Sanremo, infatti, si torna alla separazione dei due ‘circuiti’ e anche dopo le polemiche che ci sono state per l’ultima vittoria del ‘giovane big’ Mahmood con la canzone Soldi.

Per il resto, i nomi dei 20 cantanti Big in gara saranno annunciati il 6 gennaio 2020 nel corso di Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia e i voti della terza serata, quella dedicata alle cover omaggio ai 70 anni del Festival, varranno per la classifica generale.