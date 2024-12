Samuel Peron torna a Ballando con le Stelle accanto a Federica Pellegrini. Lo storico maestro del dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1, durante la puntata di questa sera, sabato 30 novembre 2024, è sceso in pista in sostituzione di Angelo Madonia per tutta la durata del programma.

Samuel Peron torna a Ballando con le Stelle con Federica Pellegrini ma è infortunato

Come è noto, Angelo Madonia ha abbandonato Ballando con le Stelle 2024. È la prima volta nella storia del programma che un ballerino professionista venga mandato via dal format. In settimana la Rai tramite una nota stampa ha fatto sapere che “La produzione, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”.

A scaturire il tutto è stata la lite con Selvaggia Lucarelli. La discussione sarebbe poi successivamente proseguita nel backstage. Il ballerino, furioso, avrebbe poi lasciato sola la sua partner Federica Pellegrini per le interviste realizzate post puntata, provocando il disappunto della conduttrice Milly Carlucci e della produzione del programma.

Questa sera a ballare con Federica Pellegrini sarebbe dovuto scendere in pista Samuel Peron, il maestro di ballo però è infortunato. Ad accompagnare la Pellegrini è Pasquale La Rocca.

Le parole di Angelo Madonia

L’ex maestro di ballo di Federica Pellegrini sui social aveva dichiarato: “Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto. É per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni. Riconosco i miei limiti, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco”.

Intervistato dal Corriere, Madonia chiarisce: “È stata una doccia fredda. Io sono un professionista della danza, non sono bravo nella comunicazione. Non è stato considerato il lavoro che ho fatto. Sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Umanamente sono cascato nelle “trappole” e ho creato imbarazzo a Federica. Ma con lei direttamente non ci sono stati problemi. Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni e a sottovalutare la situazione. Che devo fare? Lo riconosco e basta. Accetto la decisione. Non so se è un provvedimento giusto per mia condotta, ma lo accetto da persona responsabile. E’ giusto che chi deve proteggere il programma lo faccia come ritiene più opportuno”.