“Non so chi sia Stefania Orlando” è uno degli hashtag più popolari su Twitter nonché tra i più virali sui social delle ultime ore e vede Samantha De Grenet protagonista di un attacco mediatico alla bionda ex “nemica amatissima” al Gf vip 5. Lo stesso si sarebbe registrato in un intervento a mezzo stampa, che la De Grenet, in occasione di una nuova intervista concessa a Domenica live, però smentisce in larga parte, per poi chiarire i rapporti intercorrenti con la bionda showgirl.

Samantha De Grenet spiega l’hashtag “Non so chi sia Stefania Orlando”

La nuova puntata di Domenica Live, andata in onda il 25 aprile 2021 su Canale 5, ha visto la conduttrice Barbara D’Urso intervistare nelle vesti di ospiti in studio Samantha De Grenet. L’amazzone mora reduce dal Gf vip 5, dove lei ha saputo condurre un gioco da colonna portante della Casa dei vip dall’inizio fino alla fine della sua intensa avventura tv, ha per l’occasione smentito alcune sue dichiarazioni riprese nel web.

A Barbara D’Urso, che le aveva poco prima chiesto se fosse vero che al settimanale Mio lei avesse riportato sulla “nemica amatissima” al Gf vip “Non so chi sia Stefania Orlando”, Samantha De Grenet si è detta felice dell’interrogativo della conduttrice. Questo, perché intenta a smentire quanto ora circola nel web circa il sedicente nuovo attacco sferrato alla bionda showgirl: “Ti ringrazio di questa domanda. Io non l’ho detta questa roba, è uscita un’intervista su un giornale. Quando mi è stato chiesto del rapporto con gli altri ex gieffini ho detto che il reality è finito. Siamo sempre state due donne e quello che avevamo da dirci ce lo siamo dette”.

Poi, ha concluso, con un invito a Stefania Orlando ad un incontro distensivo: “Io so chi è Stefania Orlando, la reputo una donna come me intelligente, ci siamo promesse che andremo a mangiare il nostro pesciolino con i nostri rispettivi”.

Il sogno dell’ex Gf vip 5 – Samantha De Grenet

Con il suo gioco condotto al Gf vip 5, Samantha De Grenet è riuscita a conquistarsi l’affetto di molti telespettatori e non solo nel Belpaese. Infatti, a mostrarle affetto e supporto durante il gioco intrapreso nella Casa dei vip sono stati anche molti telespettatori brasiliani rimasti soggiogati dal suo inconfondibile carisma, i quali hanno seguito appassionati il gioco condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

In molti, non a caso, sperano di rivedere presto Samantha protagonista in tv e intanto la De Grenet sogna di diventare protagonista di Ballando con le stelle. Un desiderio che Milly Carlucci potrebbe farle concretizzare ad una condizione. Ovvero, solo ponendo fine al veto che vede respinte le candidature al dance-show Rai di ex volti dei reality-show, tra cui il Grande fratello.

Nell’intervento concesso a Domenica live, infine, Samantha De Grenet ha ricordato anche la crisi personale vissuta quando in passato le fu diagnosticato un tumore al seno. Un momento che l’ha segnata nel profondo e per il quale la showgirl non smette di fare sensibilizzazione sulla prevenzione.