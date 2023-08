Per il secondo giorno consecutivo la soap spagnola La Promessa salta l’appuntamento con i fans. Oggi – martedì 15 agosto – La Promessa non va in onda. Continua a leggere per scoprire i motivi e quando tornerà sui nostri teleschermi.

La Promessa non va in onda il 15 agosto, i motivi

L’aggiornamento del palinsesto Mediaset per il lungo ponte di Ferragosto ha portato ad una modifica agli appuntamenti del daytime pomeridiano di Canale 5, che ha coinvolto anche La Promessa.

Per dare modo anche a coloro che hanno scelto di godersi qualche giorno di vacanza nelle località di villeggiatura di poter seguire le trame della telenovela – senza perdersi neppure una puntata – i vertici di Cologno Monzese hanno optato per una pausa.

I fans che – come di consueto – si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende di Jana, Curro, Cruz ed Eugenia, non troveranno quindi ad attenderli i loro beniamini. Dopo le repliche di Beautiful Canale 5 trasmetterà infatti ben quattro puntate della prima stagione Terra Amara, alle quali seguiranno gli episodi in prima visione TV Un Altro Domani.

La Promessa, quando torna in TV?

L’appuntamento con le vicende di Jana è solo rimandato. A partire da mercoledì 16 agosto infatti i telespettatori potranno ritrovare ad attenderli tutti i personaggi de La Promessa nella consueta programmazione alle 14.45.

Nel prossimo episodio vedremo Eugenia fare confusione e scambiare Jana per sua madre. La sorella di Cruz chiederà scusa a quella che crede essere la madre di Curro, e si convincerà di avere ottenuto il perdono dalla donna. La possibilità che Eugenia si lasci sfuggire i particolari sui fatti accaduti in passato però, preoccuperà molto Cruz, che cercherà di correre ai ripari convincendo il padre ad allontanare la sorella dalla Promessa.

Per non perdervi le ultime news La Promessa e rimanere sempre aggiornati sulle notizie che arrivano dagli spoiler spagnoli continuate a seguirci.