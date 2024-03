Nel film Saint Judy, la brava e bella Michelle Monaghan porta sul grande schermo Judy Wood, un’avvocatessa americana famosa per aver fatto cambiare la legge sull’immigrazione nel suo Paese. Un personaggio reale quindi, la cui storia merita di essere conosciuta.

La pellicola va in onda a partire dalle 21.20 di Venerdì 8 Marzo su Rai Tre in prima visione tv. Un modo insolito e utile di festeggiare la giornata dedicata alle donne. Le curiosità principali ve le sveliamo di seguito.

Saint Judy: la trama in breve e il cast

La trama ruota intorno all’impegno della coraggiosa e battagliera avvocatessa americana Judy Wood, che fa di tutto per far cambiare la legge sul diritto di asilo per le donne immigrate, riuscendoci. Tutto comincia quando una giovane afgana viene incriminata nel suo Paese per avere insegnato a leggere e a scrivere alle bambine.

Oltre a Michelle Monaghan nel ruolo della protagonista, nel cast troviamo anche, fra gli altri, Leem Lubany, Common, Alfred Molina, Alfre Woodard, Ben Schnetzer e Gabriel Bateman.

La storia vera dietro al film: chi è Judy Wood

Saint Judy, come anticipato, si ispira all’avvocatessa statunitense Judy Wood. La professionista fu artefice di una dura battaglia di civiltà in soccorso delle donne immigrate perseguitate nei Paesi d’origine. Esattamente come si vede nella pellicola, tutto cominciò quando una afgana accusata di voler insegnare alle più piccole a leggere e a scrivere, venne per questo stuprata e incarcerata.

La Wood, separata con un bambino, che non aveva esitato a lasciare un blasonato studio associato per aprirne uno personale anche se con guadagni di gran lunga inferiori, si batté per lei e per tutte quelle in condizioni simili riuscendo a far cambiare la legislazione in vigore. Tante donne le devono la salvezza ed oggi la Wood, che compare alla fine del film in un piccolo cameo, continua a svolgere egregiamente il proprio lavoro in favore degli immigrati.

Alcune curiosità sul film Saint Judy

Saint Judy è un film di genere drammatico/biografico del 2018 diretto da Sean Hanish. Queste le curiosità che dovete conoscere sul suo conto: