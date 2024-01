Gli appassionati del genere sanno bene che con Jason Statham non si può mai stare tranquilli. L’attore specializzato in action movie ad alto impatto, non si smentisce neanche in Safe, un adrenalinico film del 2012 diretto da Boaz Yakin.

La formula è all’incirca quella a cui Statham ci ha abituato da anni, ovvero non troppa credibilità nella trama e tanti, tanti cazzotti, ma a quanto pare funziona. Safe va in onda nella prima serata di Mercoledì 24 Gennaio su Italia Uno: le curiosità più interessanti da conoscere le trovate di seguito.

Safe: la trama in breve e il cast

L’ex agente speciale Luke Wright, vive completamente allo sbando da quando la mafia russa gli ha ucciso la moglie. L’uomo tuttavia, ritrova coraggio e determinazione quando gli stessi criminali rapiscono una bambina dagli incredibili poteri. La grinta torna e l’azione pure.

Oltre a Jason Statham, come al solito totalmente a proprio agio nel ruolo da duro (ma con il cuore tenero), fanno parte del cast, fra gli altri, Catherine Chan, Robert John Burke e James Hong.

Le principali curiosità sul film

Safe è un film di genere azione del 2012 diretto da Boaz Yakin. Queste sono le principali curiosità da conoscere sul suo conto: