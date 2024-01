Safe House – Nessuno è al sicuro è un action movie con connotazioni thriller godibile e imprevedibile, perché nulla, nella trama, è come sembra. Ce n’è abbastanza per non deludere gli appassionati del genere, senza contare che i ruoli principali sono affidati a due mostri sacri hollywoodiani, Denzel Washington e Ryan Reynolds, entrambi perfettamente calati nelle rispettive parti e, come sempre, ineccepibili. Il film va in onda nella prima serata di Mercoledì 31 Gennaio su Italia Uno: di seguito tutte le curiosità da conoscere.

Safe House – Nessuno è al sicuro: la trama in breve e il cast

Tobin Frost ha tradito la Cia per anni ed è sempre riuscito a farla franca. Fermato in Sudafrica, viene preso in custodia da altri membri dell’Agenzia e trasferito in un posto sicuro per essere sottoposto ad interrogatorio. Qui avviene l’incontro con Weston. Tuttavia sembra che qualcuno desideri la morte di Frost…

Oltre agli eccellenti Denzel Washington e Ryan Reynolds nel ruolo dei protagonisti, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Vera Farmiga, Brendan Gleeson e Sam Shepard.

Le curiosità principali sul film

Safe House – Nessuno è al sicuro è un film di genere action/thriller del 2012 diretto da Daniel Espinosa. Queste sono le principali curiosità sul suo conto: