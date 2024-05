Russell Crowe torna a Roma per due appuntamenti imperdibili. Il prossimo 26 e 27 giugno, l’attore diventato un’icona del cinema grazie al ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film “Il Gladiatore” di Ridley Scott, si esibirà dal vivo nel nuovo Forum Theatre di Piazza Euclide a Roma. La formula è la stessa che Crowe porta nel mondo da anni: l'”Indoor Garden Party” è una festa, un ritrovo tra amici per scambiare quattro chiacchiere, bere una birra, accompagnato dalla band The Gentleman Barbers.

Russell Crowe torna a Roma

Il legame di Russell Crowe con l’Italia è sempre stato intenso. Nel presentare il tour, l’attore ha dichiarato: “Ho sempre avuto un’attrazione nei confronti dell’Italia è un qualcosa che ho sempre percepito per tutta la mia vita. Da adulto, tornando in Italia, mi sono reso conto di quanto fosse forte questo legame. Sono cresciuto in una casa dove si ascoltava tanta musica, era uno sfogo creativo molto importante. La musica per me è stata sempre centrale: alle superiori il mio obiettivo era fare musica. A 16 anni facevo concerti nei piccoli teatri, a 17 ho inciso il mio primo disco. Sono 35 anni che faccio cinema, ma la musica c’è da molto prima”.

In questo doppio appuntamento, Russell Crowe rivisiterà numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria. Prevista anche la presenza di Lorraine O’Reilly che duetterà con Crowe: i due sono legati da un profondo rapporto di amicizia e si erano già esibiti insieme nel 2017.

La sala di Piazza Euclide in cui si terranno i due concerti rappresenta la sintesi perfetta del connubio tra musica e cinema, tanto caro all’attore. Oltre a trasportare gli spettatori in un’esperienza multisensoriale fatta di suoni e immagini, lo spazio nel quale il pubblico assisterà ai due concerti è dotata della tecnologia di “videomapping” che annulla le pareti del teatro, creando suggestioni proiettate in sequenze mozzafiato.

La collaborazione tra l’attore australiano e il forum Theatre è iniziata nel 2018 con il cineconcerto del film Il Gladiatore all’interno del Colosseo che ha portato alla realizzazione del nuovo ascensore del Colosseo. A distanza di anni l’impresa si rinnova: i fan italiani e internazionali non stanno più nella pelle.

Con Russell Crowe saliranno sul palco David Kelly (batteria) e Stewart Kirwan (tromba), Jame Haselwood (basso) accanto alle voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot. I biglietti sono in vendita da oggi su Ticketone e i punti vendita autorizzati.