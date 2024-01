Due radio per due protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Nella puntata odierna di Amici 23, abbiamo appreso che Holden e Petit saranno protagonisti su Radio Zeta e RTL 102.5. In che modo e perché? Ecco le parole utilizzate dalla direttrice Federica Gentile che è intervenuta negli studi Elios per annunciare la bella notizia ai due cantanti e prendere parte alla loro gioia.

Amici 23, il ritorno di Radio Zeta: buone notizie per Holden e Petit

Le vacanze natalizie sono terminate. La prima puntata del 2024 di Amici 23 è appena andata in onda e ha fatto ritorno in studio anche Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta per annunciare una bellissima notizia a Holden e Petit. Di cosa si tratta?

La fase del contest degli inediti di Amici 23 su Radio Zeta è giunta al termine. Durante l’ultima puntata del talent di Maria De Filippi, Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta, ha ufficializzato i vincitori e annunciato chi tra i cantanti della scuola avrà l’onore di entrare nella playlist della radio più ascoltata dai giovani. Ebbene Holden entra nella playlist di Radio Zeta mentre Petit entra con Guagliò come New Hit su RTL 102.5.

Quali sono state le esatte parole di Federica Gentile? La direttrice di Radio Zeta ha fatto esplodere la gioia dei due cantanti e dei loro numerosissimi fan dicendo: “Siete stati numerosissimi nel corso delle vacanze di Natale su RTL 102.5 Play. Avete scelto Holden, che da oggi alle 17 sarà in rotazione su Radio Zeta. Ma ho un’altra notizia da dare: Petit con la sua Guagliò è New hit su Rtl 102.5”.

L’emozione di Petit e la sorpresa in casetta

Federica Gentile ha dato ufficialmente l’annuncio dell’ingresso del singolo di Petit tra i New Hit di RTL 102.5. Petit, però, aveva già avuto modo di emozionarsi particolarmente grazie a una sorpresa nella casetta. Una scatola rossa con una radio all’interno ha fatto capolino in casa nei giorni scorsi e Petit ha ricevuto questo messaggio, abbastanza criptico: “accendi alle 16:25”. Con il jingle di RTL 102.5 ad introdurlo Petit ha così potuto ascoltare il passaggio del suo brano intitolato “Guagliò” durante il programma radiofonico The Flight, che è condotto da Matteo Campese e La Zac.