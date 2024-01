RTL 102.5 celebra un importantissimo traguardo: con 8 milioni di ascoltatori è la radio più ascoltata d’Italia. Le parole del Presidente Lorenzo Suraci.

RTL 102.5, la radio più ascoltata d’Italia: i numeri

Con più di 8 milioni di ascoltatori RTL 102.5 è la radio più ascoltata d’Italia. Un primato per la prima Radio in Italia che, al grido di Very Normal People, ha conquistato sempre di più il pubblico italiano. Lorenzo Suraci, presidente di RTL, ha sottolineato: “le nostre radio sono rivolte a target differenti di mercato. pronta una nuova strategia commerciale del gruppo rtl 102.5 per presentare al mercato pubblicitario un vero e proprio sistema”.

I numeri parlano chiaro: con una presenza costante in diretta 24 ore su 24, e conquista, nel giorno medio, 6.025.000 persone nel 2023. L’ultima rivelazione TER, basata sui dati annui del 2023, ha decretato RTL come la radio preferita dagli italiani. Nel dettaglio sono 8.395.000 gli ascoltatori delle emittenti del Gruppo RTL 102.5: 1.333.000 per Radiofreccia, 1.037.000 per Radio Zeta.

Le parole del Presidente Lorenzo Suraci sul traguardo della radio RTL 102.5

Un traguardo importante quello raggiunto da RTL eletta la radio più ascoltata d’Italia. Lorenzo Suraci, Presidente del gruppo, ha dichiarato:

Ringraziamo gli oltre 8 milioni di italiani che, ogni giorno, ascoltano le radio del Gruppo RTL. Il nostro sistema radiofonico è perfettamente mirato, comprendendo l’ammiraglia generalista RTL, la radio dei giovani Radio Zeta e Radiofreccia, anima rock del gruppo. Tre target distinti per il mercato pubblicitario.

Non solo, Suraci ha parlato anche della piattaforma RTL 102.5 Play precisando: “ospita tutte le radiovisioni del gruppo, i siti, i nostri eventi, tutti gli ospiti che sono in onda nei nostri programmi e tanti contenuti esclusivi”. Infine il presidente di RTL 102.5 ha sottolineato:

Il Gruppo RTL 102.5 propone per il 2024 una nuova strategia commerciale che coinvolge l’intero sistema, attivando tutti i tuochpint dalla radio al digital al social per arrivare agli eventi live. I nostri canali social vanto 4,3 milioni di followes con un tasso di coinvolgimento del 2.3%. Siamo pronti, anche nel 2024 ad affrontare il mercato andando sempre di più a integrare la comunicazione editoriale con quella commerciale offrendo ai Brand nuove proposte di comunicazione ad hoc, coinvolgendo attivamente gli ascoltatori e stimolando la loro attenzione.