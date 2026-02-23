Tutto pronto per “Rosso Volante“, il film tv scritto da Silvia Napolitano, Giorgio Pasotti, Valerio Bariletti e liberamente ispirato all’opera letteraria “Rosso ghiaccio”. Scopriamo insieme il cast e la trama.

Rosso Volante, il film su Rai1: cast e trama

Stasera, lunedì 23 febbraio 2026, dalle ore 21.50 – subito dopo “Affari tuoi” – appuntamento con “Rosso Volante“, il film tv dedicato ad Eugenio Monti. La storia del campione, doppio Oro olimpico a Grenoble nel 1968 e campione di fair play, scomparso nel 2003, viene raccontata per la prima volta sul piccolo schermo grazie ad un film – coprodotto da Rai Fiction e Wonder Film e Wonder Project. La sceneggiatura, scritta da Silvia Napolitano, Giorgio Pasotti, Valerio Bariletti è liberamente ispirato all’opera letteraria “Rosso ghiaccio: Eugenio Monti, dietro la leggenda” di Stefano Rotta.

Nel cast oltre al protagonista Giorgio Pasotti nei panni del campione sciatore e bobbista Eugenio Monti ritroviamo anche: Andrea Pennacchi nei panni di Gianni Brera. E ancora: Denise Tantucci presta il volto a Linda Lee, Stefano Scandaletti è Sergio Siorpaes, mentre Maurizio Donadoni interpreta Podar.

La trama di Rosso Volante su Rai1

Eugenio Monti, campione di bob, nel 1964 ha 36 anni. Ha vinto quasi tutto, ma gli manca l’Oro olimpico. “Rosso Volante”, come lo soprannomina Gianni Brera per l’audacia e per il colore dei capelli, è deciso quindi a conquistare l’Oro ai giochi Olimpici Invernali di Innsbruck. Realizza un tempo eccezionale, ma durante la gara si accorge che il rivale Tony Nash ha perso un bullone e, senza pensarci un attimo, gli dà il suo. Un gesto di grande lealtà sportiva che permette agli inglesi di vincere l’Oro, mentre l’Italia deve accontentarsi del Bronzo.

Per l’eccezionale esempio di fair play, il Comitato Olimpico Internazionale premia Monti con il trofeo Pierre De Coubertin, considerato la più alta onorificenza per un atleta. L’episodio del bullone è il punto di partenza di un racconto che ripercorre i quattro anni che portano Eugenio Monti a vincere l’agognata medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Grenoble nel 1968. Quattro anni di tenacia, cadute e speranze di un campione di grande talento che ha sempre sfidato la vita. Una storia di sport, amore, amicizia, coraggio.

L’appuntamento con il film tv Rosso Volante è in prima serata su Rai1.