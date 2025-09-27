Rossella Erra è una delle protagoniste più apprezzate del cast fisso di Ballando con le Stelle, conosciuta come la “tribuna del popolo” per la sua naturalezza e il suo entusiasmo contagioso. Da anni è la voce del pubblico in studio, e quest’anno celebra la sua sesta partecipazione in questo ruolo, a cui si aggiungono due edizioni da inviata.

“Ballando con le Stelle 2025”, intervista esclusiva a Rossella Erra

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva a margine della conferenza stampa. A Rossella abbiamo chiesto un suo giudizio in merito al cast di questa edizione: “I concorrenti hanno personalità molto forti, sono competitivi. Adesso sono tutti amici ma appena metteranno i piedi sulla pista cambierà la situazione”. Rossella Erra non scommette su nessuno in particolare del cast: “Di solito arrivo a Ballando con un paio di idee ma il cast quest’anno è talmente forte che è impossibile. Non conosco bene Fabio Fognini, Filippo Magnini mi piace tanto perché lo seguo da tanto tempo, Rosa Chemical è il preferito di mia figlia e lo conosco bene. Il mio cuore è sicuramente per Paolo Belli perché fa parte della famiglia e questa sua entrata in pista mi ha spiazzato ma mi ha fatto felice. Poi sono due anni e mezzo che aspetto Barbara D’Urso, non mi vergogno a dirlo. Sarà guerra lo so ma sono pronta”.

A Ballando con le Stelle sono nati però anche tanti amori in pista. Abbiamo chiesto a Rossella se quest’anno percepisce già l’amore nell’aria: “Sento diversi profumi però dobbiamo ancora iniziare. Fatemi indagare. Sono sulla strada giusta”. Intanto le facciamo notare che a Ballando c’è già un giallo. Pernice avrebbe dovuto ballare con Andrea Delogu e invece all’ultimo ci sarebbe stato un cambio improvviso. Rossella ha così commentato: “Non penso proprio perché Milly nelle sue scelte è sempre molto oculata e non farebbe mai una cosa del genere. Conoscendola bene, penso che la notizia sia falsa. Milly riesce a trovare sempre l’accoppiata giusta e mi riesce difficile pensare che possa aver fatto un cambio. E poi credo che le accoppiate Pernice e Fialdini e Delogu con Perrotta siano molto azzeccate, vedrete”.