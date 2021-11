La morte di Rossano Rubicondi ha scosso tutto il mondo dello spettacolo. A Domenica In Mara Venier ha incontrato il padre Claudio che ha parlato del controverso rapporto col figlio, mentre Ivana Trump ha inviato una lettera d’addio dedicata al suo ex marito.

Claudio Rubicondi, il padre di Rossano: “Gli avevo pagato un mutuo”

A Domenica In, Mara Venier è tornata ad occuparsi della morte di Rossano Rubicondi scomparso all’età di 49 anni a causa di un melanoma. In studio il padre Claudio Rubicondi ha parlato del figlio con cui oramai non aveva più alcun tipo di rapporto da diversi anni. “Non ci sentivamo da tanto. A 22 anni è partito per Londra per vari motivi. Non parlava neanche col fratello, c’era gelosia fra loro per varie questioni di famiglia” – racconta il padre di Rossano che poi fa una rivelazione – “gli avevo pagato un mutuo e mi aveva promesso di restituirmi i soldi, ma non l’ha fatto e un giorno gli ho detto: ‘Sei un buffone’. Di lì i nostri rapporti sono finiti“,

In collegamento per parlare di Rossano Rubicondi anche l’amico Roberto Manfrè che ha rivelato: “il cancro l’ha consumato in un anno. All’inizio credeva fosse un melanoma benigno, ma non c’è stato un punto di ritorno. Ha lottato come una tigre perchè voleva vivere. Era energia pura, diceva sempre in romano: ‘Je meno a sto cancro“.

Ivana Trump e la lettera per Rossano Rubicondi

Durante lo spazio dedicato a Rossano Rubicondi a Domenica In da Mara Venier, Ivana Trump ha letto una lettera scritta per il suo ex marito. Dopo la fine del matrimonio i due sono rimasti in ottimi rapporti; anzi l’ex moglie di Donald Trump ha anche organizzato e pagato il funerale dell’ex modello italiano morto a New York.

“Sono stata molto fortunata per aver vissuto accanto a lui quasi vent’anni della mia vita. Come nella maggior parte delle amicizie e dei matrimoni, abbiamo avuto anche noi la nostra parte di alti e bassi, ma siamo rimasti amici per tutto il tempo e ci siamo sempre protetti l’uno con l’altro: mi mancherà la sua amicizia, l’energia, le risate, la devozione nei miei confronti” – ha scritto Ivana Trump che sul finale si è lasciata andare alla commozione – “anche se amava troppo la vita per lasciarci così presto, so che il suo spirito vivrà sempre e ovunque. Riposa in pace“.