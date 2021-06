Non ha mai avuto peli sulla lingua pagandone anche le conseguenze. Rosaria Cannavò è stata definita da molti l’anti-Fariba per il fatto di essersi resa protagonista di scontri accesi con la mamma di Giulia Salemi. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Rosaria ha ammesso di essersi sentita penalizzata per l’ingresso in corsa nel reality rivelando di aver provato un iniziale senso di smarrimento davanti alle telecamere. E’ fiera del suo percorso anche se ci confida che tornando indietro eviterebbe di affrontare Fariba Tehrani in un modo troppo schietto. Un atteggiamento che le è costato caro in quanto a suo dire proprio il pubblico di Fariba non gliel’avrebbe perdonato.

Si è dichiarata felice per la vittoria di Awed anche se la nomination di Matteo l’ha delusa un po’. Rosaria ha voluto togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa e parlando di Miryea Stabile ha rivelato: “Quando lei ha avuto un attacco di panico io sono stata la prima ad avvicinarmi a lei e a consolarla. Ho compreso cosa avesse scatenato quel malessere tanto che pensavo che tra me e lei potesse nascere una bella amicizia. A livello di strategia di gioco si è comportata come una banderuola. Nel momento in cui veniva attaccata si faceva forte perché avvertiva un senso di protezione dai naufraghi più forti come Andrea Cerioli. Ho rosicato infatti quando gli altri mi hanno nominato perché io almeno sono stata sincera dicendo a Miryea quello che pensavo. Gli altri invece le hanno parlato dietro”.

Rosaria ha poi voluto commentare la mossa di Manuela Ferrera che ha insinuato un feeling sospetto tra lei e Gilles Rocca: “Confesso che in quel momento ho avuto paura perché sono rimasta basita del fatto che lei avesse detto che io e Gilles avevamo fatto una passeggiata di tre ore. Se non ci fossero state le telecamere la mia reazione sarebbe stata peggiore. Se al posto di Gilles che ha sempre espresso il suo sentimento nei confronti della fidanzata ci fosse stata un’altra persona io avrei passato i guai. Il mio compagno non ha dubitato di me anche perché ha visto la mia reazione”. E su una eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip, la Cannavò ha ammesso di farci un pensierino.

Rosaria Cannavò, l’intervista

Rosaria, che esperienza hai vissuto all'”Isola dei Famosi”?

Ritrovarsi su un’isola è stata un’esperienza unica nel suo genere tanto che la rifarei anche domani. Non ho patito la fame perché a livello mentale mi sentivo pronta. Gli addetti ai lavori possono confermare che non mi sono mai lamentata. Ho provato disagio nel non potermi fare una doccia anche se il trauma più grande è stata la mancanza del bagno. Nonostante queste difficoltà però mi sono adattata benissimo.

Entrare a reality iniziato ti ha penalizzato?

Assolutamente sì. Avevo avuto questa sensazione già al momento della partenza. Ne ho avuto poi la conferma quando sono stata eliminata perché gli altri mi hanno detto che mi stavo integrando. Devo confessarti che all’inizio stare davanti alle telecamere mi ha provocato un senso di smarrimento. Avevo il timore di non riuscire ad essere me stessa. Dopo invece mi sono ricreduta e sono orgogliosa del mio percorso.

Dal punto di vista del percorso, c’è però qualcosa che non rifaresti?

Rifarei tutto. Forse tornando indietro eviterei di affrontare Fariba in quel modo schietto e veritiero. Il suo pubblico mi ha penalizzato. Non ritiro però ciò che ho detto su di lei.

Intendi il fatto di averla definita falsa e stratega.

All’inizio le avevo detto che era come mia madre perché il suo essere premuroso poteva sembrare eccessivo. Non mi è piaciuto il suo comportamento perché davanti le telecamere si mostrava in un modo e dietro invece di lei neppure c’era traccia. Si isolava abbastanza.

Sei stata d’accordo con la vittoria di Awed?

Quando sono uscita ho sempre detto che avrebbe vinto lui. Con Awed mi sono confidata e lui ha fatto lo stesso con me. E’ nata una bella amicizia. Mi ha deluso però quando ha nominato Matteo. Ha millantato tanto un’amicizia con lui e poi però l’ha tradito. Credo però che alla base ci sia stata una strategia.

Prima di salutare i naufraghi, parlando di Miryea hai dichiarato che di aver visto delle cose che non ti sono piaciute. A cosa ti riferivi? E’ vero che aveva cercato protezione da Fariba? Come ti spieghi questa strana alleanza?

Rispetto a Fariba, con Miryea la situazione è stata diversa. Quando lei ha avuto un attacco di panico io sono stata la prima ad avvicinarmi a lei e a consolarla. Ho compreso cosa avesse scatenato quel malessere tanto che pensavo che tra me e lei potesse nascere una bella amicizia. A livello di strategia di gioco si è comportata come una banderuola. Nel momento in cui veniva attaccata si faceva forte perché avvertiva un senso di protezione dai naufraghi più forti come Andrea Cerioli. Molto spesso si è inventata delle cose. A me e ad Angela Melillo ci ha dato delle false quando noi avevamo riportato delle cose che erano accadute realmente ovvero che lei e Matteo parlavano davanti al fuoco delle nomination. Le ho dato della falsa per difendermi dall’accusa che lei stessa mi aveva rivolto. Ho rosicato infatti quando gli altri mi hanno nominato perché io almeno sono stata sincera dicendo a Miryea quello che pensavo. Gli altri invece le hanno parlato dietro.

Sei stata una delle poche a prendere sull’Isola le difese di Valentina Persia definendola una donna sensibile. Pensi che non sia stata compresa dagli altri naufraghi?

Penso che Valentina non sia stata capita fino in fondo. Lei è una donna molto sensibile, con un vissuto complicato alle spalle. Crescere due figli da sola non è facile. Valentina è risultata arrogante e presuntuosa perché ha nascosto dall’inizio le sue fragilità. Secondo me avrebbe dovuto mostrarle di più.

E’ stata guerra anche con Manuela Ferrera da cui sei stata accusata di trascorrere troppo tempo in compagnia di Gilles Rocca. Come mai hai reagito con le lacrime? Eri preoccupata per il tuo fidanzato a casa? Hai avuto il sospetto che potesse pensare male?

Per me Manuela rappresenta ad oggi un punto interrogativo. Non capisco il motivo per cui sia arrivata a fare un’insinuazione di questo tipo. Confesso che in quel momento ho avuto paura perché sono rimasta basita del fatto che lei avesse detto che io e Gilles avevamo fatto una passeggiata di tre ore. Se non ci fossero state le telecamere la mia reazione sarebbe stata peggiore. Se al posto di Gilles che ha sempre espresso il suo sentimento nei confronti della fidanzata ci fosse stata un’altra persona io avrei passato i guai. Il mio compagno non ha dubitato di me anche perché ha visto la mia reazione. La sua è stata una mossa poco astuta.

Il tuo fidanzato è stato contento di questa tua avventura? Cosa ti ha detto?

Non pensavo reagisse così bene. Lui è una persona molto riservata e non ama esporsi. E’ stato felice perché secondo lui mi sono mostrata per quello che sono. Ha apprezzato la mia schiettezza e la mia correttezza. Si è sentito rispettato. Ho conosciuto il mio compagno due settimane prima che scoppiasse la pandemia. Abbiamo superato brillantemente questa prova ed è stata l’occasione per approfondire la conoscenza.

Dopo questa esperienza, ti piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip? Ti è stato mai proposto?

Nel caso in cui mi venisse proposto accetterei subito. Sarebbe un’opportunità di farmi conoscere di più considerando che all’Isola sono entrata in corsa. Sono una persona riservata ma anche io ho una storia che potrebbe interessare e in cui molte persone potrebbero rispecchiarsi.